Pillan a un hombre de 45 años con una gran plantación de marihuana en Huesca: encontraron más de 23 kilos

Marihuana incautada en una finca de la Comarca de la Litera Guardia Civil

Una finca en la Comarca de la Litera albergaba más de 23 kilos de marihuana y más de 1 gramo de cristal de MDMA. Así lo pudieron comprobar agentes de la Guardia Civil de Binéfar que comenzaron la investigación a inicios de octubre y se ha saldado con un vecino de 45 años detenido por tráfico de drogas.

Según informa la Guardia Civil, las investigaciones comenzaron ante un posible ilícito penal contra la salud pública. En el transcurso de las mismas, los agentes tuvieron suficientes indicios para ubicar los hechos delictivos en una finca concreta, de difícil acceso e identificar a la persona responsable de la misma.

Finalmente, el pasado día 21 de octubre, los agentes intervinieron en la finca investigada, encontrando en la zona exterior de la misma, diversas plantas de marihuana de gran tamaño. Mientras en el interior de una nave, pudieron incautar cogollos, sumando hasta 23,26 kilos.

No solo eso, ya que también se incautaron 1,5 gramos aproximadamente, de una sustancia blanquecina, al parecer Cristal de MDMA y una báscula de precisión.

Por tales hechos, los agentes detuvieron a una persona como posible autor de un delito contra la salud pública por cultivo y tráfico de drogas, siendo un hombre de 45 años y vecino de la Comarca de La Litera.

El Puesto de la Guardia Civil de Binéfar instruyó las correspondientes diligencias que fueron entregadas, en el Juzgado de Instrucción Número 2 de Monzón, debiendo el detenido presentarse a la Autoridad Judicial cuando lo estime conveniente.