Una avería en un AVE obliga a rescatar a casi 1.000 personas en Huesca: más de cuatro horas parados en las vías

Los pasajeros han sido trasladados hasta Madrid en un segundo tren que ha acudido para poder seguir la ruta.

La avería de una máquina de un AVE ha obligado a rescatar a 987 pasajeros a la altura de Ballobar en Huesca. El incidente que ha dejado varados a casi mil personas se ha producido a las 12.25 cuando se ha notificado la avería a la central del 112 y a la Guardia Civil de Huesca.

El tren de alta velocidad había partido desde Barcelona con destino Madrid cuando se ha producido la avería de una de sus máquinas. Según ha comunicado la Guardia Civil, el tren se encontraba en un apartadero no afectando a la circulación.

Fruto de la situación imprevista, ha sido necesario facilitar apoyo a los pasajeros. Así, en las tareas de auxilio se ha proveído de víveres, en forma de comida y agua y alimentos para varios bebés que viajaban. Del mismo modo, se ha facilitado la asistencia sanitaria a una pasajera de avanzada edad que se ha encontrado indispuesta.

No ha sido hasta las 15.00, tres horas después, cuando el primer convoy ha podido solucionar su incidencia técnica. Si bien, para el segundo se ha movilizado un tren, el cual ha llegado a la zona hacia las 15.10.

A la llegada del tren, se ha efectuado la evacuación "ordenada y sin incidencias" de los pasajeros. Así, a las 16.00, todos los ocupantes afectados por la avería del tren que estaba averiado han sido transferidos a otro tren, pudiendo continuar su viaje.

Ante el aviso, la Guardia Civil de Huesca activó un dispositivo de auxilio en el que han participado efectivos de la Compañía de la Guardia Civil de Fraga, al que se le ha unido Protección Civil y ambulancia del servicio de emergencias 061.