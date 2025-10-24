Ingresa en prisión un hombre detenido en Huesca por vinculación al terrorismo: "Quería hacer la Yihad"

La Policía Nacional detiene a una persona vinculada al terrorismo yihadista en Huesca. Policía Nacional

Agentes de la Policía Nacional han detenido, el pasado lunes, en Huesca a una persona por su presunta participación en los delitos de autoadoctrinamiento, adoctrinamiento, captación y enaltecimiento terrorista.

La investigación se inició a mediados de 2024 cuando los especialistas en la lucha antiterrorista detectaron a una persona muy radicalizada que, además, mostraba gran interés por acciones violentas y armadas.

Tras la oportuna investigación, los investigadores han podido comprobar cómo el detenido ha ido incrementando su nivel de radicalización yihadista, "manifestando incluso su voluntad por hacer la Yihad en un futuro", han informado desde Policía Nacional.

Además de acceder y publicar en sus redes sociales contenidos terroristas, disponía entre sus contactos a personas conocidas y referentes por sus ideas proyihadistas.

La Comisaría General de Información ha desarrollado esta investigación con la colaboración de las Brigadas Provinciales de Información de Zaragoza y Huesca, bajo la dirección del Juzgado Central de Instrucción número Cuatro y la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Tras la puesta a disposición judicial del detenido, se ha decretado su ingreso en prisión.