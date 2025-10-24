La agonía de Pedro Daniel en Cuba: más de diez días en estado crítico y en busca de un avión que le devuelva a España

Hospital en el que se encuentra Pedro Daniel en La Habana junto al bando del Ayuntamiento de Épila E. E.

Pedro Daniel Bernad no era la primera vez que viajaba a Cuba. Este vecino de 51 años del municipio zaragozano de Épila hace unos años que ya recorrió el país insular y este octubre decidió volver junto a un amigo. Trabajador de una empresa de ascensores del propio pueblo, le quedaban escasamente dos días para volver a España coincidiendo con el día de la Virgen del Pilar cuando todo se complicó.

El día 10 el zaragozano comenzó a encontrarse en mal estado con dolores estomacales. Lo que no esperaba era que diera pie a un giro intestinal (vólvulo), lo que derivó en una operación de urgencia en el hospital Arnaldo Milián Castro en Santa Clara.

Durante la intervención médica pudieron observar que se le había necrosado parte del intestino por lo que se tomó la decisión de extirpar metro y medio de intestino delgado.

La gravedad de la intervención quirúrgica hizo que el amigo que le acompañaba llamara a sus familiares para ponerles al tanto de la situación. La preocupación fue inminente y su hermana, Mari Carmen, junto a su marido no dudaron en ponerse manos a la obra para llegar hasta su familiar en Cuba.

Tras llegar a Madrid y sin los pasaportes en regla para poder volar hasta el país insular, la Policía Nacional del aeropuerto de Barajas les proporcionó uno provisional, lo que dio pie a gestionar el visado para su entrada a Cuba. Un 12 de octubre, que debería ser una celebración para los maños, se convirtió en una odisea para llegar hasta Santa Clara.

Las primeras indicaciones médicas señalaban un buen progreso de Pedro Daniel. Sin embargo, las complicaciones comenzaron a llegar. Según cuenta a EL ESPAÑOL DE ARAGÓN su cuñado, Javier Larriba, Pedro Daniel desarrolló una neumonía para la que necesitaba un antibiótico específico que desde el hospital de Santa Clara "no tenían".

Cuba padece de una situación crítica ya que la sanidad sufre carencias significativas. Ante esto, los familiares se vieron abocados a buscar por su cuenta el medicamento. Larriba también explica que el cónsul español en Cuba, al conocer la situación, se comprometió a localizar el medicamento para poder proporcionárselo al vecino zaragozano.

"Terminaron encontrándolo en lo que se conoce como mercado negro", confiesa Larriba. Este ha sido costeado por los propios familiares para las primeras tomas. A este se une los últimos medicamentos entregados por el cónsul para completar la dosis de siete días que debía tomar Pedro Daniel.

No ha sido todo, ya que desde hace cuatro días la operación que apuntaba que había ido bien dio más complicaciones al notar que el zaragozano no respondía como era debido. Todo se debía a que los puntos de cierre realizados en la intervención se le han abierto, lo que ha ocasionado una peritonitis.

"Pedro está muy grave y allí no hay medios para curarlo", demanda Larriba. La insistencia de los familiares y las conversaciones con el consulado y la Embajada en Cuba han sido constantes. A pesar de que sus seres queridos reclamaban la posibilidad de repatriarlo para tratarlo en España, recibieron la negativa de las instituciones.

A pesar de ello, las conversaciones han sido fructíferas y finalmente este miércoles consiguieron trasladar a Pedro Daniel a un hospital "con muchas mejores condiciones" de La Habana: "No tiene nada que ver el hospital donde están ahora con el que estaban antes", explica Larriba. Aunque sí recalca que la atención médica en ambos lados ha sido "muy buena".

Tras más de 13 días ingresado y un cambio de hospital a uno mejor, Larriba admite a este diario que su cuñado "no acaba de mejorar del todo" ya que parece que no termina de remontar la operación a lo que suma que "no está mejorando de la neumonía".

Estas nuevas complicaciones están retrasando la vuelta del zaragozano a su país: "Hasta que no recibamos el visto bueno de los médicos no se podría trasladar hasta un avión para traerlo a España", lamenta su cuñado que recibe las noticias preocupado desde España.

Urge conseguir un avión

La insistencia de la familia pasa principalmente por repatriar a Pedro Daniel. Desde un primer momento han intentando por todos medios que desde las instituciones públicas se le pusiera a disposición un avión medicalizado. Sin embargo, se encontraron la negativa de la Embajada ya que no podían administrarles uno.

El elevado precio que oscila la contratación de uno hace que les sea "imposible" traerlo por su propia cuenta: "Hemos mirado todas las opciones y esperamos que sea más de 150.000 euros", reconoce Larriba.

La gravedad de la situación llevó al Ayuntamiento de Épila, municipio del afectado, a tomar cartas en el asunto. Su alcalde, Jesús Bazán, se encuentra tirando de hilos en el Ministerio de Defensa para poder ponerles en contacto y ver si fuera posible fletar un avión aunque "es un asunto difícil".

A esto también se añade que los vecinos están volcados en remar junto a la familia para conseguir el dinero necesario y el Consistorio ha puesto a disposición una cuenta bancaria en Ibercaja "con el fin de recibir las donaciones voluntarias que deseen realizar las personas que quieran colaborar en dicha repatriación". Todo aquel que quiera aportar su granito de arena puede hacerlo a esta cuenta: ES93-2085-0915-4303-3042-0791.

"Se están portando muy bien con nosotros y nos han asegurado que si hace falta podrían adelantar el dinero para traerlo", reconoce Javier Larriba.

De esta manera, ya están en contacto con una empresa privada de aviones medicalizados. "Esperamos que antes de que acabe la semana esté ya en España, pero necesitamos el visto bueno también de los médicos", explica.

Así, en el caso de que su estado de salud lo permita, tendrían que esperar entre 24 y 48 horas para poder trasladarlo al avión ya que se debe acondicionar el aeropuerto a su llegada. Por ello, mantienen la esperanza de que lleguen "más pronto que tarde".