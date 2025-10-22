Recaudan fondos para traer a España a Pedro Daniel (51), en la UCI en Cuba: "Necesitaríamos hasta 200.000 euros"

Los esfuerzos continúan por traer de vuelta a España a Pedro Daniel Beltrán. El vecino de Épila sigue luchando por su vida desde Cuba tras complicarse su situación médica tras una operación de urgencia ante una dolencia intestinal. Sus familiares están moviendo cielo y tierra para poder subirlo a un avión medicalizado y ser tratado en la sanidad española.

A los intentos de la familia se han unido los de su pueblo ya que Épila está volcada para que Pedro Daniel vuelva a España. De esta forma, el Ayuntamiento de Épila acaba de abrir este miércoles una cuenta bancaria en Ibercaja para la recaudación de fondos para fletar un avión medicalizado. "La familia está a la espera de presupuestos, estamos mirando recientes casos y estamos viendo que a lo mejor se necesitan hasta más de 200.000 euros", explica Jesús Bazán, alcalde de Épila.

El regidor está en constante comunicación con la familia de Daniel para poder echar una mano en lo que sea necesario. Así, han visto que de esta manera podía ser la más rápida y eficaz para lograr el objetivo de volver a España junto a los suyos.

"Los vecinos están volcados y preocupados, nos han preguntado ya cómo pueden ayudar", expresa Bazán. El número de cuenta para ingresar los fondos se hará público en las redes sociales del ayuntamiento ya que "la acabamos de abrir justo esta mañana".

No es la única ayuda que está prestando el Consistorio. Bazán busca hablar con gente del ejército y del Gobierno de España para transmitir lo que ocurre y apremiar a prestar soluciones a la familia: "La atención por parte del consulado y la embajada es constante. Están muy pendientes", explica.

A lo que reclama que lo que urge es el avión medicalizado: "Ahora faltaría poder traerlo aquí, porque todos sabemos que las condiciones en Cuba no son las más idóneas".

Según cuenta la familia, la atención médica recibida en el Hospital Arnaldo Milián Castro de Santa Clara está siendo buena, pero denuncian la falta de medios ya que ellos mismos tuvieron que ir a comprar un antibiótico que era imprescindible para la neumonía que desarrolló Pedro Daniel tras la operación.

El zaragozano se encuentra luchando por su vida tras ser operado de urgencia, lo que les obligó a cortar metro y medio de su intestino delgado.

Ante la gravedad de la situación, la hermana de Pedro Daniel junto a su marido viajaron lo antes posible para acompañarlo en todo este proceso y poder hacer las gestiones pertinentes desde Cuba. La pareja aterrizó el día del Pilar en el país y desde entonces se encuentran luchando porque se les dé una solución a la situación médica de Pedro.

Según cuenta su cuñado, Javier Larriba, la operación apuntaba a que todo había ido bien. Sin embargo, las complicaciones comenzaron a darse ya que le surgió una neumonía y empeoró su estado.

A esta condición se ha unido que hace menos de 48 horas, los médicos comenzaron a notar que el zaragozano no respondía como debía a la operación. Todo se debía a que los puntos de cierre realizados en la intervención se le han abierto, lo que ha ocasionado una peritonitis. "Pedro está muy grave y allí no hay medios para curarlo", demanda Larriba.