Un niño de 11 años cae desde un primer piso de un colegio de Zaragoza: "No sabemos qué ha podido pasar"

Un colegio de Zaragoza ha vivido un gran susto en la mañana de este martes tras precipitarse un niño de 11 años al suelo desde la primera planta. Los hechos han ocurrido en el colegio Santa María del Pilar, Marianistas, en torno a las 10.15 cuando desde el centro educativo han notificado lo ocurrido a la sala del 091 para que se acercaran a dar asistencia al menor.

El niño pertenece a una clase de 1º de ESO y se encontraba en el intermedio entre la segunda y tercera hora de clase cuando se ha producido la caída. Según ha informado la dirección del centro a este diario, el niño se encuentra bien "que es lo más importante de todo".

El menor ha sido asistido en un primer lugar por la enfermera del colegio hasta la llegada de la ambulancia que ha trasladado al menor hasta un centro hospitalario: "No sabemos qué ha podido pasar", lamentan desde la dirección del centro.

La caída del joven estudiante ha producido una gran conmoción entre sus compañeros. El colegio ha prestado atención de Orientación, Tutoría, Coordinación y Dirección "al alumno que lo necesite".

Hasta el centro educativo se ha personado el Grupo de Menores (Grume) de la Jefatura Superior de Policía de Aragón, quienes se encuentran en el colegio investigando las causas y conocer qué ha ocurrido.

No es la primera caída de estas características que sucede en un colegio de Zaragoza. Tan solo un mes antes, el pasado 17 de septiembre, un niño de cinco años se precipitó desde la ventana del colegio El Buen Pastor. El menor tuvo que ser ingresado en observación el Hospital Infantil Miguel Servet ante la caída de tres metros de altura, pero no revistaba gravedad.

Del mismo modo que en la actualidad, la investigación la llevó a cabo la Grume para determinar las causas que conllevaron a tal accidente.