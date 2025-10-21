Detenido un pirómano reincidente de 23 años: provocó seis incendios en 15 minutos en Zuera (Zaragoza)

Un vecino de Zuera de tan solo 23 años está detrás de seis incendios en el municipio zaragozano. Así lo ha determinado y detenido la Guardia Civil en colaboración con la Policía Local de Zuera.

Los hechos se produjeron el pasado 7 de octubre cuando en cuestión de 15 minutos se detectaron seis conatos de incendios en el Parque Fluvial del río Gállego en Zuera. Las llamas se encontraban en un terreno forestal cercano a zonas de viviendas. La sequedad del terreno ocasionó que las viviendas e instalaciones deportivas corrieran peligro si se llegaba a extender más.

Gracias a la intervención de los Bomberos de Zuera como del Gobierno de Aragón se evitó que el fuego llegara a dichas instalaciones.

Ante ello, el grupo del Seprona de la Guardia Civil abrió una investigación para dar con el autor de los hechos. Así, en conjunto con la Policía Local de Zuera se pudo identificar a un joven en las inmediaciones de los incendios, portando un mechero, manos impregnadas en hollín y laceraciones en las piernas compatibles con una huida apresurada, presuntamente provocadas por la espesura de la zona de los conatos.

Además, se obtuvieron otros indicios que evidenciaban su autoría en estos hechos y la secuencia en que éstos se habrían producido.

Por tal motivo, este joven de 23 años, nacionalidad española y vecino de Zuera, fue detenido el día 9 de octubre por un supuesto delito continuado de incendio forestal.

Según señala la Guardia Civil, el joven fue detenido en junio del año anterior, tras haber cometido un total de 8 incendios, entre el 30 de mayo y 2 de junio, por los que se decretó su ingreso en prisión.