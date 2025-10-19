Susto en Zaragoza: rescatados un niño de 10 años, su hermano de 23 y un perro en el incendio de una vivienda

Actuación de los bomberos en la calle Borja de Zaragoza Ayuntamiento de Zaragoza

Los Bomberos de Zaragoza han intervenido este domingo en el incendio ocurrido en una vivienda de la calle Borja, en una tercera planta. El fuego se ha declarado en el salón y se ha extendido a otras estancias del piso.

Han sido rescatados un niño de 10 años, ileso, y su hermano, de 23, que ha sufrido quemaduras de distinta consideración. Este último ha sido trasladado a un centro sanitario.

También ha sido rescatado sin daños un perro. Todos estaban refugiados en la terraza de la vivienda.

No ha sido necesario desalojar el resto del edificio, que no se ha visto afectado.

Al lugar del siniestro han acudido, desde el Parque 1, un sargento, autoescala y ambulancia, y desde el Parque 3 (Romareda) una bomba urbana ligera.