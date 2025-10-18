Quedan en libertad los tres detenidos por los robos y destrozos en 500 nichos del cementerio de Zaragoza

Los tres detenidos por los robos y destrozos en el cementerio de Torrero, en Zaragoza, han quedado en libertad tras prestar declaración ante el juez. Las detenciones se produjeron este viernes, en el barrio Oliver de la capital aragonesa.

Una minuciosa inspección de todo el camposanto realizada por el Ayuntamiento de Zaragoza llegó a elevar la cifra a más de 500 nichos afectados. Según confirmó el Consistorio, las áreas que se han visto afectadas han sido las manzanas 109, 111, 113 y 114.

El peso de todo el material robado asciende a más de una tonelada de metal compuesta por bronce, latón, plata y cobre. La rapidez en la investigación y en la intervención policial ha sido clave para recuperar los objetos antes de su fundición y desaparición.

Una vez que se tenga todo el material inventariado y clasificado, desde la Policía Nacional se procederá a contactar con todos los afectados para realizar una exposición pública en la que cada legítimo propietario pueda reconocer y recuperar sus pertenencias.

Al conocerse la noticia, el reguero de familiares que se han acercado al cementerio durante esta semana ha ido aumentando ya que iban a verificar el estado de los nichos. Muchos han sido los que se han encontrado con la falta de elementos de cobre o metal que adornaban la lápida, además de cristales o flores en el suelo del camposanto.

La Policía Nacional habilitó la portería del cementerio como punto de referencia para los familiares. Ahí pueden presentar los daños encontrados que serán remitidos a la Unidad Judicial de la Policía Nacional que está llevando la investigación junto a la Unidad de Robos.

Por parte del Ayuntamiento de Zaragoza, ante el conocimiento de los destrozos, han aumentado la seguridad en el gran recinto que es 22 veces la plaza del Pilar. De esta forma, patrullas de la Policía Local en conjunto con la Policía Nacional vigilan la zona durante el día y, sobre todo, por la noche ya que ante la amplia superficie es fácil esconderse y no ser visto.

Ante la detención de los tres autores de los hechos, el Consistorio agradeció a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado la "rapidez" con la que han efectuado la investigación y la reciente detención. "Espero que caiga todo el peso de la ley por estos hechos delictivos y absolutamente desalmados", ha expresado el concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, tras conocerse la noticia de la detención de estos "tres sujetos".