Detenidas tres personas por los robos y destrozos en 500 nichos del cementerio de Torrero de Zaragoza

El cementerio de Torrero, el pasado día de Todos los Santos. E. E.

La Policía Nacional ha dado con los autores de robos y destrozos en casi 500 nichos del cementerio de Torrero de Zaragoza. Los hechos denunciados a lo largo de estas últimas semanas por el Ayuntamiento de Zaragoza y los particulares provocaron grandes conmociones en los familiares ya que se encontraron graves daños.

Según ha confirmado la Jefatura Superior de la Policía Nacional, la detención se ha producido en el marco de la Operación Vizconde y se ha saldado con tres individuos detenidos como presuntos responsables de los robos producidos en el cementerio de Torrero. Por el momento, la investigación se encuentra abierta por lo que no se descarta más detenciones.

Una minuciosa inspección de todo el camposanto realizada por el Ayuntamiento de Zaragoza llegó a elevar la cifra a 488 nichos afectados. Según confirmó el Consistorio, las áreas que se han visto afectadas han sido las manzanas 109, 111, 113 y 114.

Al conocerse la noticia el reguero de familiares que se han acercado al cementerio durante esta semana ha ido aumentado ya que iban a verificar el estado de los nichos. Muchos han sido los que se han encontrado con la falta de elementos de cobre o metal que adornaban la lápida. Además de cristales o flores en el suelo del camposanto.

La Policía Nacional habilitó la garita del cementerio como punto de referencia para los familiares. Ahí pueden presentar los daños encontrados y serían remitidos a la unidad que se encarga de la investigación.

Por parte del Ayuntamiento de Zaragoza ante el conocimiento de los destrozos han aumentado la seguridad en el gran recinto que es 22 veces la plaza del Pilar. De esta forma, patrullas de la Policia Local en conjunto con la Policía Nacional vigilan la zona durante el día y, sobre todo, por la noche ya que ante la amplia superficie es fácil esconderse y no ser visto.

