Denuncian una agresión sexual a una menor de edad en Valdespartera y Zaragoza parará las fiestas cinco minutos

Una menor de edad ha denunciado una agresión sexual en Zaragoza durante las Fiestas del Pilar. El hecho ha tenido lugar la noche del viernes 10 al sábado 11 de octubre en el entorno del barrio de Valdespartera. El Ayuntamiento de Zaragoza, en consecuencia, ha anunciado que se pararán los actos programados esta tarde durante cinco minutos, así como que se guardará un minuto de silencio en la Ofrenda de Flores.

Durante la madrugada de este sábado 11 de octubre una menor habría sufrido una agresión sexual en Zaragoza y desde la Policía Nacional han confirmado la interposición de la denuncia por parte de la víctima. Igualmente, señalan que el grupo de la Unidad de Atención a la Familia y la Mujer (UFAM) ha abierto una investigación al respecto.

Según ha conocido este diario, a la víctima se le habrían aproximado otros dos menores, tocándole uno de ellos el pecho. Entonces, agentes de la Policía Nacional de las inmediaciones se acercaron a ellos y la menor fue atendida en uno de los espacios seguros del Ayuntamiento de Zaragoza. Posteriormente, la víctima acudió a la Comisaría de la Policía Nacional de Delicias, donde puso la denuncia junto a su padre.

Tras conocer lo sucedido, el Ayuntamiento de Zaragoza ha emitido un comunicado mostrando su rechazo ante los hecho de violencia sexual denunciados en la ciudad, así como mandando apoyo y solidaridad a la víctima.

Como condena a este tipo de sucesos, el Consistorio ha decidido suspender los actos culturales programados durante cinco minutos esta tarde, a las 17.00 y han convocado un minuto de silencio en la puerta del Ayuntamiento, este domingo a las 11.30, antes de que la corporación realice la Ofrenda de Flores a la Virgen.

Además, el Ayuntamiento de Zaragoza insta a la ciudadanía a “implicarse en la construcción de la igualdad entre hombres y mujeres, a reaccionar ante cualquier actitud, conducta o agresión sexista que pueda darse en el día a día y también en la semana del Pilar, a no mirar para otro lado y a no ser cómplices”.