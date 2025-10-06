Detenidas dos personas por el robo de cable de cobre de la línea del AVE Madrid-Barcelona en un pueblo de Zaragoza

Los problemas en las líneas de tren de Alta Velocidad se han ido sumando a lo largo de este año. Entre averías, inundaciones de vías y retrasos varios el AVE no ha parado de sumar contratiempos. A todo esto hay que añadir el masivo robo de cable de cobre que afecta al funcionamiento correcto de las líneas.

Por este mismo hecho, la Guardia Civil ha detenido a dos personas como presuntas autoras del robo de cableado de cobre en la línea de alta velocidad que conecta Madrid con Barcelona. La sustracción ocurrió el pasado mes de agosto en el término de La Almolda, en Zaragoza.

Según informa el Instituto Armado, el robo se produjo entre los días 1 al 14 de agosto en varios puntos kilométricos de la línea férrea que pasa por el municipio zaragozano.

Durante la investigación de este hecho y, ante la sospecha de que el material sustraído hubiese sido vendido a algún centro de reciclaje de metales, los especialistas de Policía Judicial realizaron inspecciones en varios establecimientos dedicados a esta actividad.

Cable robado en la línea de AVE Madrid-Barcelona en La Almolda Guardia Civil

De esta forma pudieron localizar que en uno de los establecimientos de Zaragoza podría haberse dado la venta de material sustraído.

Así se constató que en pocos días después de cometerse el robo del cableado, se había realizado la venta de varias secciones similares a este material en dicho centro de gestión de residuos. Dicha venta fue realizada por dos personas y por la que obtuvieron un importe de más de 600 euros.

Una vez localizado el material la Guardia Civil se puso en contacto con personal de la empresa de la red ferroviaria perjudicada, quienes se personaron en las instalaciones comprobándose que el material localizado se correspondía, sin ningún género de dudas con el sustraído.

Tras las investigaciones realizadas por los investigadores, entre los días 29 de septiembre y el día 1 de octubre, se localizó y detuvo a las dos personas que efectuaron la venta del citado material, al igual que se obtuvieron indicios que evidenciaban su presunta autoría en la sustracción del cable en el mes de agosto.

Por tal motivo, estos dos varones de 50 y 37 años, españoles y residentes en la provincia de Zaragoza, fueron detenidos por supuesto delito de robo con fuerza en las cosas. Además, al hombre de 50 años le constaba una requisitoria en vigor de búsqueda y detención de un Juzgado de Burgos por hechos relacionados contra el patrimonio.

El valor del cableado de cobre sustraído (más de 500 metros) asciende a 3500 euros, y los daños causados durante el robo alcanzan casi los 28.000 euros.