Detenido un hombre por herir a su pareja en un barrio de Zaragoza: la mujer está ingresada en el clínico

Un coche de la Policía Nacional circulando por una calle, en una imagen de archivo. EFE

Un hombre ha sido detenido en Zaragoza por herir a su pareja. La mujer resultó herida con un arma blanca, en la noche del sábado, 4 de octubre, en el barrio de Delicias de Zaragoza.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 22.50 horas en un portal de la calle Portugal, según informaron fuentes policiales.

El Centro Inteligente de Mando, Comunicación y Control (CIMACC 091) recibió una llamada en la que se alertaba de que una mujer se encontraba herida en el costado tiranda en un portal, aparentemente tras ser atacada con un arma blanca.

De inmediato, se desplazó una ambulancia del 061, que trasladó a la víctima al Hospital Clínico Universitario, donde permanece ingresada con pronóstico reservado.

El presunto autor de la agresión, que según las primeras investigaciones es la expareja de la víctima, fue detenido poco después en las inmediaciones por los agentes de seguridad ciudadana que acudieron al lugar. El hombre fue trasladado a dependencias policiales y se encuentra a la espera de pasar a disposición judicial.