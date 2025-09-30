Muere un senderista de 79 años al sufrir una caída mientras paseaba por Barbastro (Huesca)

Un hombre, de 79 años, ha fallecido en un accidente mientras paseaba por las proximidades de la ruta del Almendro Solitario, en la provincia de Huesca. Este senderista sufrió una caída vertical, sufriendo heridas que acabaron con su vida.

El aviso se recibió a última hora de este lunes, cuando este hombre no regresó a su domicilio tras salir a dar un paseo por un camino de Barbastro. Inmediatamente se activó un dispositivo de búsqueda de la Guardia Civil, patrullas de Protección de la Naturaleza y el Greim de Huesca.

Tras varias horas de búsqueda, el cuerpo fue encontrado alrededor de las 13.30, en la zona de la Partida las Coronas del Barranco de la Cantera Las Planas, en el municipio de Barbastro.

Efectivos de Greim de Huesca y Unidad Aérea de Huesca evacuaron y trasladaron al fallecido, hasta el lugar donde los esperaban los servicios funerarios para ser llevado al Instituto de Medicina Legal de la localidad de Huesca.