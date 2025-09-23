Descarrila un tren de mercancías en Zaragoza: técnicos de Adif trabajan en retirar los vagones

Los técnicos de Adif ya trabajan en la retirada del tren de mercancías que descarriló este lunes cuando circulaba a su paso por Zaragoza. El maquinista resultó herido grave con múltiples fracturas, y permanece fuera de peligro en el hospital Miguel Servet de la capital aragonesa.

El tren descarriló alrededor de las 18.15 horas, al salirse de la vía la locomotora y los primeros vagones, que son los que ahora se están retirando.

Desde Adif no se atreven a dar previsiones sobre el tiempo que se tardará en retirar los vagones descarrilados, ya que, posteriormente, tendrán que evaluar si se han producido daños en la vía o en la catenaria.

La compañía está estableciendo itinerarios alternativos para permitir la circulación de trenes, ya que el tramo permanece cortado a la espera de completar los trabajos de reparación.

El tren accidentado partió desde la localidad de Noáin, en Navarra, hasta el puerto de Barcelona, cuando ha descarrilado a su paso por los alrededores de Zaragoza.

Varios organismos ya están también inmersos en la investigación de lo sucedido, como la Guardia Civil y la propia compañía propietaria del tren, Continental.

El suceso no ha afectado a la línea de alta velocidad, ya que el tren circulaba por las vías convencionales.