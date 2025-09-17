Muere un hombre tras recibir una brutal paliza de madrugada a las puertas de un bar de Zaragoza

Un brutal suceso ha ocurrido en la madrugada de este martes en la capital aragonesa que le ha costado la vida a un joven. Los hechos se desencadenaron a raíz de una fuerte pelea entre dos implicados, uno de ellos el hombre de 32 años fallecidos.

Los hechos sucedieron en la madrugada de este martes, alrededor de las 3.15, en la calle Antonio Monpeón Motos, en el barrio de Las Delicias, uno de los más peligrosos de Zaragoza. Según informan fuentes de la Jefatura Superior de Policía Nacional, fueron los vecinos quienes alertaron de la pelea que se estaba produciendo a las puertas de un establecimiento de ocio.

Ante la llamada de voz de alarma, varios indicativos policiales se dirigieron al lugar a la vez que se solicitó asistencia médica, encontrando a un joven de 25 años herido en la cabeza y a otro con diversas contusiones y en estado inconsciente. Rápidamente son trasladados a centros hospitalarios para ser asistidos de sus heridas.

Testigos presenciales contaron a la Policía Nacional que ambos heridos se conocían y que en un momento dado habían empezado a discutir y a agredirse mutuamente, por lo que, aunque fueron trasladados a centros hospitalarios, en ese momento lo hacían en calidad de detenidos por lesiones graves.

Durante la tarde de este martes, el joven no pudo hacer frente a la gravedad de las heridas que presentaba y finalmente falleció, siendo el otro joven imputado por un delito de homicidio. En las próximas horas pasará a disposición judicial.