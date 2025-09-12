La Policía Nacional investiga una presunta agresión sexual a una mujer en la ribera del Ebro en Zaragoza

La Policía Nacional investiga una presunta agresión sexual denunciada por una mujer en la noche de este miércoles en la ribera del río Ebro, a su paso por Zaragoza. Según la agredida, los hechos ocurrieron alrededor de las 23.00, cuando se encontraba sola en la zona, donde suele "bajar a fumar heroína habitualmente".

Asegura que un hombre se le acercó con "la excusa de pedirle bebida", momento en el que -según ha declarado- la golpeó en la cabeza y la agredió sexualmente. Según ha expresado la mujer, "le bajó los pantalones y eyaculó en su interior".

Además, tal y como lo señaló la mujer, tras la agresión, el hombre le robó "20 euros y pastillas de rivotril (conocida como la droga de los pobres)" que la denunciante llevaba encima.

La víctima ha relatado que, tras lo ocurrido, salió corriendo del lugar mientras pedía auxilio. Sus gritos fueron escuchados por otra mujer que paseaba a su perro por la zona y que inmediatamente alertó al teléfono de emergencias 091.

La denunciante fue trasladada al Hospital Materno Infantil del Miguel Servet, donde se le practicó un examen médico. Por el momento no se han producido detenciones y los agentes continúan investigando para esclarecer lo sucedido.