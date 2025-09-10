La Policía pilla a un hombre en Zaragoza conduciendo con un carnet de Argelia: se demostró que era falso

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre por conducir con un carnet falsificado, que estaba supuestamente expedido en Argelia, pero que carecía de las medidas de seguridad.

Los hechos se produjeron en la mañana de este martes, en torno a las 12:00 horas, durante un control policial preventivo de vehículos establecido en la calle Ibón de Plan, en Zaragoza. Agentes de Seguridad Ciudadana procedieron a identificar al conductor de un vehículo, quien presentó una licencia de conducir supuestamente emitida en Argelia y que coincidía con sus datos personales.

Sin embargo, los policías observaron que el documento presentaba irregularidades y carecía de las medidas de seguridad habituales. Ante la sospecha de que pudiera tratarse de una falsificación, solicitaron una comprobación a través del sistema ‘Punto Atenas’ de la Oficina Central de Verificación Documental, que confirmó que el permiso era falso.

Además, se constató que el conductor no disponía de ningún tipo de permiso válido para conducir vehículos en territorio español, motivo por el que procedieron a su detención.

El detenido pasó a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia, como presunto responsable de un delito de falsedad documental y otro contra la seguridad vial, quedando en libertad con cargos.