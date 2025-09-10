Muere un hombre de 77 años tras ser atropellado por un autobús en el centro de Zaragoza

Un hombre de 77 años, ha fallecido esta mañana, sobre las 10.30 horas, tras ser atropellado por un autobús de línea.

El accidente ha tenido lugar en la avenida Valencia con la calle Tomás Bretón, del barrio de las Delicias.Todo apunta a que el hombre, de nacionalidad china, se ha saltado el semáforo en rojo del paso de cebra de la zona.

Según fuentes municipales, el autobús que ha atropellado al peatón cubre la línea Zaragoza-La Muela e iba en dirección centro ciudad. La Unidad de Policía Judicial que se ha trasladado hasta el lugar del accidente le ha realizado la prueba de alcoholemia al conductor que ha dado negativo.

Avenida Valencia con calle Tomás Bretón, Zaragoza. Google Maps

Al lugar de los hechos ha llegado en primer lugar la policía local, quienes han cortado y reordenado el tráfico. Seguidamente han llegado varias ambulancias, pero los sanitarios no han podido hacer nada por el peatón, pues el golpe ha debido de ser fuerte provocandole la muerte inmediatamente.

Se ha procedido a tapar el cuerpo y sobre las 11.30 horas ha sido levantado y retirado. Las circunstancias están siendo investigadas por la Policía Judicial de la Policía Local de Zaragoza.