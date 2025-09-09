Miles de afectados por el apagón en pleno centro de Zaragoza: "Hoy en día si no hay luz, ya puedes cerrar"

Una avería en la red de suministro local ha dejado sin luz a gran parte del centro de Zaragoza, teniendo como afectados a algunas de las calles comerciales más importantes de la ciudad. Oficinas, comercios y viviendas del casco histórico se han quedado sin electricidad durante aproximadamente una hora.

La incidencia se ha registrado en torno a las 10:30 horas, cuando un transformador de la subestación Huerva, situada en la calle Aznar Molina, ha quedado fuera de servicio. Esta instalación es uno de los puntos neurálgicos del suministro eléctrico de la ciudad, y su desconexión ha provocado un corte repentino que ha dejado sin luz a zonas tan concurridas como la calle Alfonso I, el paseo Echegaray y Caballero, Paseo Constitución o los alrededores de la plaza del Pilar.

El fallo ha tenido consecuencias inmediatas tanto en viviendas como en locales comerciales, que han tenido que paralizar su actividad. La falta de electricidad ha afectado también a servicios informáticos, ascensores y otros sistemas eléctricos de uso diario en pleno horario laboral.

Algunos de los negocios afectados

La tienda de moda Carolina Herrera de la calle Isaac Peral, ha sido uno de los muchos comercios del centro afectados. La encargada ha comentado que sobre las 10.30 se han quedado sin luz pensando que era un error de su edificio, porque algunos vecinos sí que tenían iluminación.

Al cabo de unos minutos tras intentar arreglarlo, se han percatado que no eran las únicas afectadas. Con la linterna del móvil y alguna vela encendida esperaban indicaciones, comentaba la encargada de tienda al Español de Aragón.

Merche dependienta de la lencería Ella, otra de los afectados, se ha percatado de que se iba la luz mientras arreglaba el escaparate. Como estaba sola y no había clientes no ha tenido mayor complicación, señalaba Merche.

Peor lo han pasado en la cafetería Le Petit Croissant, ubicada en Paseo Constitución, estando llena y sin posibilidad de servir, igual que en la franquicia de Popeyes, la cual ha confesado al Español de Aragón la pérdida económica que ha repercutido el incidente en la venta diaria.

Quienes también se han preocupado son los tenderos del Mercado de la calle Francisco Vitoria. Javier Galisteo criticaba que "cada día es más normal los cortes de luz". En esta ocasión solo ha sido una hora y "el genero no se ha echado a perder", y eso que dependen "un 100% de la luz, la balanza, la máquina de cortar...Hoy en día si no hay luz, ya puedes cerrar", sentenciaba el zaragozano.

Por el momento, la red de suministro ya se ha restablecido con completa normalidad y con ella la vida comercial y personal en dichas zonas de la ciudad.