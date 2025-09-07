Dos heridos graves en un accidente de tráfico en la A-1605 a la altura de La Pobla de Roda (Huesca)

Dos personas han resultado heridas de gravedad en un accidente de tráfico ocurrido esta madrugada en el kilómetro 25,5 de la carretera A-1605, a la altura de La Pobla de Roda (Huesca). El siniestro se ha producido a las 05.05, cuando el turismo en el que viajaban un hombre de 40 años y una mujer de 36, ambos vecinos de la comarca de la Ribagorza, se ha salido de la vía por el margen derecho y ha volcado tras chocar contra un remolque que se encontraba fuera de la calzada.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de los bomberos de la DPH del parque de Benabarre, varias patrullas de la Guardia Civil de Tráfico entre ellas agentes de los destacamentos de Barbastro y Aínsa, así como el Equipo de Investigación de Siniestros Viales (EIS) del Subsector de Huesca, además de personal sanitario del 061 Aragón y equipos de mantenimiento de carreteras.

Los dos ocupantes del vehículo han sido atendidos en el lugar y trasladados en una ambulancia medicalizada al Hospital de Barbastro, donde permanecen ingresados con pronóstico grave. Las causas del siniestro están siendo investigadas por el EIS de la Guardia Civil, con base en Fraga, que se ha hecho cargo de las diligencias.