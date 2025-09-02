Detenida en Calatayud una banda criminal itinerante pillada ‘in fraganti’ sacando dinero en un cajero

Persecución y detención de película. La Policía Nacional detuvo el pasado viernes 29 de agosto a tres miembros de un grupo criminal itinerante que fueron sorprendidos extrayendo en un cajero el dinero de una víctima a la que previamente le habían robado el bolso.

Los detenidos fueron sorprendidos cuando sacaban el dinero de la víctima en un cajero de la misma localidad de Calatayud (Zaragoza). Antes se habían hecho con el bolso de la denunciante en el aparcamiento de un supermercado mediante el método de la siembra.

El método siembra consiste en que uno de los integrantes se dirige a la señora y le advierte que se le han caído pertenencias en la parte trasera de su vehículo, de este modo consiguen que salga del coche, momento que aprovecha otro integrante de la banda para sustraerle el bolso.

El trabajo de los integrantes comienza antes de llegar al aparcamiento ya que previamente han elegido a la que será su víctima, la observan a la hora de pagar en el supermercado para ver el número PIN de la tarjeta utilizada que después utilizarán para obtener liquidez.

La señora se percató de la ausencia de su bolso en el mismo momento por lo que no dudó en acudir a la Comisaría de Policía Nacional y poner la denuncia, hecho que permitió organizar un dispositivo de vigilancia para intentar localizar a los delincuentes en los diferentes cajeros de la ciudad.

La Policía Nacional detiene en Calatayud a los miembros de un grupo criminal itinerante que acababan de estafar a una señora mediante el método de la siembra

Después de la sustracción del bolso, los integrantes del grupo de Policía Judicial ya estaban desplegados por la localidad. Uno de los agentes observó a dos personas, cuyas características se asemejaban a las aportadas por la víctima, y se acercaban a un cajero hablando entre ellos mediante un dispositivo inalámbrico.

Estas dos personas sacaron dinero de dos cajeros contiguos y abandonaron el lugar de forma apresurada. Los agentes desplegados siguieron a los presuntos autores hasta que éstos se percataron de la presencia policial y comenzaron una huida a la carrera.

Los presuntos ladrones se subieron en un vehículo donde esperaba el tercer integrante de la banda, momento en el que un vehículo policial pudo cortar la huida y proceder a la detención de estas tres personas a las que se les imputan los delitos de hurto, estafa y pertenencia a grupo criminal.

Los detenidos actuaban de forma itinerante por toda la geografía española y al parecer acaban de llegar a la ciudad bilbilitana ya que no se han recibido más denuncias en la localidad, si bien la investigación continúa abierta ya que no se descarta que se les pueda imputar hechos anteriores en otras ciudades.