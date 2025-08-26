Un grupo de montañeros halla el cuerpo sin vida de un hombre de 53 años en el Pirineo aragonés

La Guardia Civil rescata el cuerpo sin vida de un montañero catalán en el Pirineo aragonés Guardia Civil

El cuerpo fue encontrado en la zona de progresión al Pico Perdiguero del Parque Natural de Posets-Maladeta, en Benasque. Se trata del segundo fallecido en 48 horas en el Pirineo aragonés.

Un grupo de montañeros ha hallado el cuerpo sin vida de un hombre cuando se encontraban en plena ascensión del Pico Perdiguero en el Parque Natural de Posets-Maladeta, en el término municipal de Benasque.

El trágico suceso ha ocurrido este martes a las 11.30 cuando los montañeros han encontrado el cuerpo y han dado aviso rápidamente a la Guardia Civil. Se trata de un hombre de 53 años y vecino de Manresa (Barcelona).

Hasta allí se ha movilizado un equipo del Greim de la Guardia Civil. Tras llegar a la zona y localizar al montañero, presentaba signos no compatibles con la vida, por lo que fue evacuado y trasladado hasta la helisuperficie de Benasque, donde lo esperaban los servicios funerarios para ser llevado al Hospital Provincial de la localidad de Huesca.

Se trata del segundo fallecido en 48 horas en el Pirineo aragonés al conocer el fallecimiento de un hombre zaragozano de 72 años a causa de una parada cardiorespiratoria en el Pico Pelupín en Linas de Broto, en Torla.

Así, es el cuarto montañero que ha perdido la vida en las inmediaciones de las montañas. El pasado 11 de agosto cuando un vecino de Pamplona de 26 años perdió la vida en la Cresta del Pico Rusell del Parque Nacional de Posets-Maladeta tras sufrir una caída.

A esta también hubo que lamentar el hallazgo del cuerpo sin vida de Cole Handerson, el estadounidense llevaba un mes desaparecido tras comenzar una ruta en el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. Finalmente fue encontrado en una zona de difícil acceso en Monte Perdido por la Guardia Civil y la UME.