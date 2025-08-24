Muere un senderista (72 años) de Zaragoza tras sufrir un infarto en el Pirineo aragonés

El Pirineo aragonés se ha teñido de luto tras el fallecimiento de un senderista de Zaragoza este domingo. Se trata de un hombre de 72 años que se encontraba caminando por un sendero que da acceso a la subida al Pico Pelupín en Linas de Broto, en Torla.

Durante la subida, el senderista ha sufrido una parada cardiorespiratoria. Hasta allí se han desplazado el Greim de Boltaña y una patrulla de Seguridad Ciudadana de Torla sobre las 08.35.

Según ha informado la Guardia Civil, tras llegar a la zona y localizar al senderista, presentaba signos no compatibles con la vida, por lo que ha sido evacuado y trasladado hasta el aparcamiento de Cotefablo, donde los esperaban los servicios funerarios para ser llevado al Hospital Provincial de la localidad de Huesca.

Se trata del tercer fallecimiento en este mes de agosto en las montañas aragonesas. El último ocurrió el pasado 11 de agosto cuando un vecino de Pamplona de 26 años perdía la vida en la Cresta del Pico Rusell del Parque Nacional de Posets-Maladeta tras sufrir una caída.

A esta también hay que lamentar el hallazgo del cuerpo sin vida de Cole Handerson, el estadounidese llevaba un mes desaparecido tras comenzar una ruta en el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. Finalmente fue encontrado en una zona de difícil acceso en Monte Perdido por la Guardia Civil y la UME.