Detenido el hombre detrás de once robos de cable de cobre valorados en 200.000 euros en Teruel

Tras meses detrás de él, la Guardia Civil ha podido detener al autor de once robos de cable de cobre a lo largo de este año 2025. Así tras tiempo de investigación el pasado 20 agosto los agentes del puesto de Calanda procedieron a la detención del varón de 39 años.

Según informa la Guardia Civil, los robos se ejecutaron a lo largo del año entre las localidades de Calanda y Foz Calanda y todos ellos seguían un mismo modus operandi. Este consistía en cortar el cable eléctrico con radial a horas en las que no había mucha afluencia de personas, dejarlo preparado para posteriormente, ser recogido en un vehículo particular.

Tras varios meses de investigación entre agentes del puesto de Calanda y Equipo Roca de Alcañiz, así como la colaboración ciudadana prestada, los guardias civiles detuvieron a una persona de 39 años como presunta autora de llevar a cabo once delitos de robo de cable de cobre.

Tanto las diligencias instruidas como la persona detenida fueron puestas a disposición del Juzgado de Instrucción nº 1 de Alcañiz, decretando su puesta en libertad con orden de personación en el juzgado cada 15 días.