Nuevo intento de okupación en uno de los barrios más degradados de Zaragoza: "El problema está yendo a más"

Inicio de las inspecciones de los edificios en la zona Zamoray-Pignatelli el pasado mes de abril Miguel G. García

Los intentos de entrar en viviendas ajenas no frenan. El último que se conoce en la capital aragonesa no solo movilizó a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado sino que los propios vecinos fueron los que alertaron de la situación.

Este suceso ocurrió el pasado miércoles 13 de agosto a las 19.30 cuando los vecinos comenzaron a ver movimientos en la zona de viviendas que está desocupada. Del mismo modo, vieron a un hombre sospechoso intentando entrar a una vivienda por su parte trasera en el barrio del Gancho de Zaragoza.

Según notificaron a las autoridades y ha podido saber este diario, avisaron ante el avistamiento de un individuo en los alrededores del número 69 de la calle de Ramón Pignatelli. Tal y como señalan, el hombre se encontraba intentando acceder a la vivienda contigua de propiedad municipal, 67, mediante un butrón.

Ante tal hecho avisaron a la Policía Local, quien se presentó con tres dotaciones para investigar lo ocurrido además de pedir la presencia de los Bomberos de Zaragoza para acceder al inmueble. En la intervención también se personó la Policía Nacional.

Sin embargo, a pesar de solicitarlo, los equipos del 080 no pudieron acceder al interior de la vivienda al ser inviable al estar cerrada mediante puertas de seguridad tras decretarse su cierre y estar en manos de Zaragoza Vivienda.

Finalmente, el hecho se quedó en un intento de okupación y se ha saldado sin detenciones al no encontrar a nadie en la zona cuando se personaron los agentes. Asimismo, aclaran que desconocen si ese agujero que da acceso se encontraba ya de antes o fue realizado para este intento que no fraguó.

Ante lo ocurrido, los vecinos del barrio claman por una actuación "inmediata" en la zona ante la degradación de la misma.

De esta forma, denuncian que el número 69 sigue siendo un núcleo de conflicto y deterioro que sigue vigente a pesar de los avisos y los innumerables hechos de los que ha sido protagonista este bloque de pisos. “No es la primera vez que ocurre. Llevamos años advirtiendo del riesgo y de la necesidad de actuar, pero las medidas son siempre provisionales y el problema sigue creciendo”, reclaman.

No es la única zona que categorizan como conflictiva ya que también señala otros inmuebles como el número 48 de la misma calle y el número 2 de la calle de José Zamoray. Por todo ello, reclaman una reforma, expropiación o clausura inmediata para evitar nuevos incidentes y garantizar la seguridad del barrio.

“El deterioro de estos edificios no solo genera inseguridad, sino también riesgo físico. Hace más de un año y medio se desprendieron cascotes de los balcones del número 69, y la única actuación fue colocar vallas metálicas temporales, que siguen en el mismo lugar sin reparación alguna”, enfatizan.

Por todo ello, piden “actuaciones urgentes y definitivas, no parches ni excusas”. En el último año se han sucedido varios incidentes ya sea de incendios en viviendas, desalojos por peligro de derrumbe o mal estado de las mismas, o intervenciones policiales por peleas y robos.

Ante los llamamientos continuos de los vecinos desde el consistorio municipal pudieron en marcha el pasado abril el Plan Especial de Inspección de Edificios en la zona de Zamoray Pignatelli.

Mediante este plan especial se plantea inspeccionar 277 edificios que se traducen en 230 visitas por parte del equipo municipal compuesto por cuatro arquitectos técnicos y dos arquitectos que cuentan con la colaboración de personal jurídico y administrativo del Servicio de Inspección Urbanística del Ayuntamiento de Zaragoza.