Las fiestas de Calatayud (Zaragoza) terminan con 12 detenidos y una veintena de sanciones

Las fiestas de Calatayud terminaron este domingo 17 de agosto por todo lo alto. Como Aragón se encuentra en estado de alerta rojo plus por riesgo de incendios, no hubo traca final, pero lo solucionaron originalmente con las luces de las linternas de los móviles de los peñistas reunidos en la plaza.

Durante estos días se realizaron controles preventivos en diversos puntos de Calatayud en los que se identificaron a cientos de personas y se incoaron únicamente 17 actas de la Ley de Protección de Seguridad Ciudadana por tenencia o consumo de sustancias estupefacientes, por tenencia de armas blancas u objetos contundentes, por desórdenes públicos y resistencia y desobediencia, evitando con ello posibles complicaciones de orden público o que terceras personas resultasen lesionadas.

En total se produjeron 12 detenciones por diferentes ilícitos, destacando que además, tanto agentes uniformados como de paisano estuvieron presentes en los principales actos, con el objetivo de garantizar la total normalidad de estos eventos y para ofrecer al ciudadano una respuesta inmediata, lo que ha permitido prestar numerosos servicios asistenciales y humanitarios.

Portavoz de la Policía Nacional Rocío Gracia.

La Policía Nacional estableció diferentes dispositivos especiales para garantizar la seguridad y el disfrute de los ciudadanos en los diferentes eventos de ocio que han tenido lugar en la localidad bilbilitana.

El operativo, coordinado desde la Comisaría de Local de Calatayud, estuvo conformado por agentes de Seguridad Ciudadana que realizaron labores preventivas y de reacción, así como por policías de paisano adscritos al Grupo de Policía Judicial, que se encargaron de detectar la presencia de posibles grupos itinerantes especializados sobre todo en hurtos, que se desplazan por todo el país aprovechando la celebración de las fiestas para cometer su actividad delictiva.

Además se sumaron efectivos de diferentes unidades de la Jefatura Superior de Aragón, entre ellos la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), el Grupo Operativo de Respuesta (GOR), la Unidad Aérea y el Grupo de Seguridad Privada.

Desde la Policía Nacional, consideran importante resaltar "la colaboración y coordinación" con el Cuerpo de Policía Local de Calatayud y con los servicios de Protección Civil, servicios sanitarios, Bomberos, Cruz Roja, Seguridad Privada y "el comportamiento cívico que han demostrado los diferentes" usuarios de las peñas sanroqueras.