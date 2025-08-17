Muere un trabajador agrícola en Calatayud tras sufrir un accidente al caerse de la bicicleta eléctrica

Un trabajador agrario de 36 años ha fallecido en la mañana de este domingo, 17 de agosto, en Calatayud como consecuencia de un accidente en bicicleta.

El varón, de nacionalidad rumana, estaba en el camino de acceso a la finca agrícola en la que trabajaba, de la localidad situada en la zona de pasaje de Marivella, según han informado fuentes de la Guardia Civil.

El hombre ha sido encontrado muerto por un compañero de trabajo, quien ha dado aviso a los servicios de emergencias sobre las 10.30 de la mañana. Al lugar han acudido servicios del 112 y de la Guardia Civil.

Todo indica a que el hombre se ha caído del vehículo de dos ruedas, una bicicleta eléctrica, y se ha golpeado la cabeza con una malla antigranizo que protegen los cultivos.

No obstante, las causas de la muerte están siendo investigadas, ya que podría tratarse de una caída accidental, por velocidad, o por un golpe de calor.

El cuerpo ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal de Zaragoza para practicar la autopsia. De momento se descarta considerar esta muerte como accidente laboral, ya que parece ser que el trabajador de la finca no estaba de servicio.