Declarado nuevo incendio en Zaragoza: el fuego afecta a una zona de neumáticos en el PTR de La Cartuja

Incendio en una nave de la empresa RAEE SL en el PTR de Zaragoza. Imagen de archivo. Ayto Zaragoza

En la mañana de este sábado, 16 de agosto, se ha declarado un incendio en el Parque Tecnológico de Reciclado (PTR) de La Cartuja en Zaragoza sobre las 6.30.

Hasta el lugar se han desplazado los Bomberos de Zaragoza con una dotación de tres autotanques, dos nodrizas, brazo articulado y ambulancia y un vehículo de mando.

Se trata de una zona con neumáticos apilados que ha provocado una columna de humo muy visible. Este incendio está localizado en una zona que ya se había quemado anteriormente.

Las labores de extinción se están viendo beneficiadas por la ausencia de viento. De momento se desconocen las causas, y no ha habido que lamentar daños personales.

Noticia en actualización

