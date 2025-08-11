Detenido un hombre por abusar sexualmente de un menor al que entrenaba en un circuito de motocross de Zaragoza
El detenido ya había sido condenado por corrupción de menores y sobre él pesaba una orden judicial que le impedía impartir cursos a niños.
La investigación continúa abierta ante la posibilidad de que otras víctimas denuncien hechos similares.
Agentes de la Policía Nacional han detenido en Zaragoza a un hombre por abusar sexualmente de un menor de edad al que entrenaba en un circuito de motocross. El presunto autor ya había sido condenado por corrupción de menores y sobre él pesaba una orden judicial que le impedía impartir cursos a menores. La investigación continúa abierta ante la posibilidad de que otras víctimas denuncien hechos similares.
La investigación comenzó por la denuncia de un joven de 13 años al que habría acosado sexualmente y al que habría ofrecido dinero a cambio de realizar algunas prácticas sexuales. El detenido colaboraba entrenando a jóvenes en un circuito de motocross de una localidad zaragozana donde la víctima practicaba este deporte y donde se había ganado su confianza para tratar de mantener relaciones sexuales.
El detenido pasó a disposición judicial el miércoles 6 de agosto y se encuentra en prisión provisional. Además del delito contra la libertad sexual, se le imputa otro de quebrantamiento de condena, ya que tenía una sentencia judicial que le impedía acercarse a menores y no había cesado su actividad pese a la orden.
Durante la tramitación del atestado, los agentes encargados de la investigación practicaron dos entradas y registros en dos domicilios en los que residía el detenido tratando de obtener nuevos vestigios relacionados con los hechos.
El material intervenido todavía tiene que ser analizado por lo que no se da por cerrada la investigación, ya que de él se espera obtener información que permita localizar a otras víctimas.