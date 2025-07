El jefe de bomberos, sobre el incendio de la empresa química de Zuera: "Ha sido intenso por la virulencia del fuego"

Los trabajos continúan sin descanso en la empresa química Union Deriván tras el incendio originado a las 3.00 en uno de los depósitos de la empresa situada en el polígono de El Campillo. La virulencia del fuego y la peligrosidad del mismo incendio ha obligado a activar el nivel 1 del Plan de Emergencias por el 112 que ahora ya se encuentra en fase de alerta.

"Los primeros momentos han sido muy intensos por la virulencia del fuego", ha señalado el jefe de bomberos del Ayuntamiento de Zaragoza, Quique Mur. A lo que ha añadido que "la situación ha sido difícil a pesar de que se trabajaba con firmeza".

Asimismo, ha señalado que el incendio afectaba desde un inicio a un depósito con elementos grasos lo que ha conllevado "una concentración para evitar la propagación a otros depósitos".

Así, los trabajos de los bomberos del Ayuntamiento y la DPZ se han concentrado en dos áreas. Una en proteger la zona de la fábrica y otra en la materia prima en la zona de los depósitos, sobre todo, en aquellos que "eran más tóxicos". Según ha detallado Mur, el fuego no ha llegado a esto por lo que "ha ido bien".

Reunión de los trabajos por el incendio químico de Zuera Guardia Civil

Una de las cuestiones más señaladas era la presencia o no de una nube tóxica, el jefe del servicio ha aclarado que "no se trata de una nube tóxica": "Las primeras emanaciones son de fuego sobre grasas, es un componente que no es conveniente respirar".

Del mismo modo, la fuerza del cierzo que sopla en la zona de Zuera ha tenido sus más y sus menos para el trabajo del dispositivo: "El viento ha sido desfavorable para nuestros trabajos, pero favorable para que la nube no afectara a la población". La fuerza del aire exponía el humo en dirección contraria, hacia el monte del término municipal.

En estos momentos, Mur ha explicado que el trabajo se está centrando en la refrigeración de la zona afectada: "Está bajo control con vuelos de drones para calibrar las temperaturas de los depósitos". Asimismo, ha señalado que el trabajo les va a llevar "unas cuantas horas".

En la actualidad, la situación se encuentra en fase de alerta, pero horas antes el municipio de Zuera se ha sumido al nivel 1 del Plan de Emergencias de Exterior: "Se ha valorado activar el ES Alert pero por la hora que era y la climatología se ha visto que lo más adecuado era utilizar el primer sistema de aviso que son las sirenas", ha subrayado Miguel Ángel Clavero, director general de Interior y Emergencias.

Además, ha justificado que el confinamiento de los vecinos de Zuera, San Mateo de Gállego y las urbanizaciones de El Saso y El Llano ha sido "preventivo" dada la situación.

En estos momentos solo queda confinada la calle Italia, que se trata de la zona sur del polígono de El Campillo. En el dispositivo se encuentran trabajando alrededor de 100 personas entre Bomberos de la DPZ, Ayuntamiento de Zaragoza, Guardia Civil, Policía Local de Zuera y personal del 061.