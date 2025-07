Susto en Huesca al quemarse un coche por completo en plena autovía: "Lo hemos visto totalmente calcinado"

En plena operación salida que ha activado la Dirección General de Tráfico ante los movimientos de cientos de vehículos que van de camino a sus destinos vacacionales, un susto ha protagonizado esta primera jornada cuando un vehículo se ha prendido fuego en la A-23, a la altura de Huesca.

El incidente se ha originado a las 17.20 de este viernes en el km 347 sentido Francia. El fuego se ha ensañado con el vehículo quedando totalmente calcinado.

A pesar del aparatoso incidente todo ha quedado en un susto y no hay que lamentar heridos, según informa la Guardia Civil a este diario.

Las mismas fuentes señalan que el fuego se ha originado a causa de una avería que ha tenido el vehículo mientras circulaba. Ante el incendio, una dotación de bomberos se ha desplazado hasta el punto para apagar el fuego junto a una patrulla de la Guardia Civil.

Esta imagen ha impactado a los turismos que circulaban por la autovía. Dos zaragozanos que se dirigían al Pirineo para disfrutar de dos días de vacaciones señalan a este diario que el vehículo "estaba totalmente calcinado": "Estaba conduciendo, he visto bomberos, y ya he visto el coche totalmente quemado y me ha impactado mucho".