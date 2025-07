Lucas, el perro que se convirtió en un héroe al salvar la vida de su dueño: había caído por un talud de 3 metros de altura

No todos los héroes tienen capa. Si no que se lo digan al pequeño perro de raza yorkshire que no dejó de lado a su dueño en ningún momento tras sufrir una caída de tres metros por un talud en un camino rural del municipio zaragozano de Bulbuente.

Lucas, nombre del animal, no dudó en ponerse frente a un coche patrulla de la Guardia Civil de Tarazona que circulaba por el camino rural para alertar de la situación de su dueño. Según informa el cuerpo, el perro se cruzó en su trayectoria parándose frente al vehículo sin parar de ladrar de manera incesante y muy inquieto.

Por ese motivo, los agentes no dudaron y bajaron del vehículo para verificar su estado. Lo que no se esperaban era el desenlace ya que el perro paró de ladrar y les marcó el camino hasta el arcén. Cuando llegaron hasta el lugar pudieron escuchar lo que parecía quejidos de una persona.

Momento del rescate del dueño de Lucas Guardia Civil

Tras inspeccionar la zona, un terreno abrupto de unos tres metros de desnivel, localizaron a una persona que se hallaba tendida en el suelo y posiblemente malherida. En ese instante y, con el uso de una cuerda la Guardia Civil descendió por el talud, lleno de zarzas y matorral.

De esta forma, pudieron localizar a un hombre que se encontraba aturdido, desorientado, con politraumatismo en rodillas, codos y rostro y herida sangrante en nariz y la zona de la boca. Ante la situación, la Guardia Civil dio aviso a los servicios médicos y Bomberos de Tarazona para proceder a su rescate.

Al mismo tiempo los agentes trataron de mantener a la víctima consciente, quien les comunicó que se había precipitado desde el camino mientras buscaba a su perro, llevando en dicho lugar varias horas. Además, procedieron a limpiar la zona de maleza para facilitar su evacuación y a la llegada de Bomberos, se efectuó su rescate en camilla por el terreno abrupto, siendo trasladada posteriormente por servicios médicos al centro de salud de Borja.

Desde allí fue derivado en ambulancia a un hospital de Zaragoza para ser asistido de las lesiones que presentaba, con pronóstico reservado. El Yorkshire de la víctima fue trasladado por la Guardia Civil hasta su domicilio, tras haberlo solicitado dicha persona.