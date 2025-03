Las víctimas de la camarera que echó benzodiacepina en el café a sus clientes: "Mi marido acabó medio inconsciente"

"Mi marido fue al bar después de comer, echó la partida y salió enfermo. Tuvimos que ir corriendo a urgencias". Así recuerda Carmen (nombre ficticio) la surrealista experiencia que vivieron en el bar Colombo de Zaidín (Huesca). Entonces no sabían que la camarera, detenida por la Guardia Civil, le había echado benzodiacepina en el café. Tampoco que no era el único afectado.

Pedro -nombre también ficticio para preservar su identidad- era un habitual del establecimiento, el más concurrido de esta localidad oscense de algo más de 1.700 habitantes. Acudía asiduamente con sus amigos a jugar a las cartas hasta que un día se sintió completamente indispuesto y tuvo que ir al centro de salud de Fraga, perteneciente a la zona sanitaria de Barbastro.

En urgencias le hicieron una analítica porque, según cuenta Carmen, "había otras dos personas -ambos compañeros de partida- igual que él", algo nada habitual que hizo sospechar a los sanitarios. Los análisis revelaron un positivo en benzodiacepina, un psicotrópico y relajante muscular que se receta en casos de estrés, trastornos de ansiedad o problemas de insomnio.

Aunque una vez que se le pasaron los efectos volvió a encontrarse bien, las horas 'críticas' fueron complicadas. "Se encontraba mareado y medio inconsciente. Fui yo quien lo bajó en coche a Fraga y al día siguiente, al comentarlo, ni siquiera sabía cómo había llegado hasta allí. Pensaba que había ido conduciendo él", señala.

Tras la analítica fueron al cuartel de la Guardia Civil a denunciar los hechos. Los casos, como confirmaron ayer desde la Benemérita, se remontan a 2020. No obstante, fue hace unos meses cuando se confirmaron las sospechas. Hasta entonces, lo que ocurría en este bar se había convertido en una suerte de leyenda urbana, una broma que ha terminado siendo muy real.

Revuelo en las redes

Vecinos y comerciantes de Zaidín confirman que la afluencia a este establecimiento ha caído drásticamente desde que trascendió la investigación a esta mujer, que podría haber intoxicado a al menos ocho personas en los últimos cinco años.

Las consecuencias fueron mucho más allá de la mera anécdota, dado que una de las víctimas llegó a sufrir un accidente de tráfico debido a la alteración

de sus capacidades cognitivas por el consumo del fármaco.

Actualmente, al bar acuden, sobre todo, temporeros y trabajadores a primera hora de la mañana. "Los afectados, lógicamente, ya no van. Son gente que ronda los 70 años. Ahora echan la partida en el centro de la tercera edad (CITE) y están allí hasta prácticamente la hora de merendar", explicaba este miércoles una vecina.

Las consecuencias para el Colombo son perceptibles, incluso, en internet y redes sociales, con duras reseñas vinculadas al escándalo. "El café bien, la benzodiacepina, mejor", escribía un usuario hace un mes. "Drogan a la gente con el café", decía otro hace también 30 días, aproximadamente, tras ponerle una valoración de uno sobre cinco.

Pese a la polémica, son muchos los vecinos que dicen sentir lástima por lo sucedido. "Él no tiene la culpa. Lleva toda la vida en el bar, su madre lo llevó antes y siempre ha sido muy amable y un gran profesional. No entendemos qué ha podido pasar, no creemos que hubiera rencillas con ella. No habían hecho nada, son todo personas muy normales", agregaba una de las comerciantes de Zaidín.

Pese al revuelo causado por la bautizada como operación 'Toxdin' de la Guardia Civil -ayer hubo una notable presencia de agentes y medios de comunicación en la localidad- los vecinos aseguran estar "tranquilos". Especialmente teniendo en cuenta que la arrestada no podrá ejercer su profesión al menos hasta que se celebre el juicio, en el que tendrá que responder como presunta responsable de un delito continuado contra la salud pública.