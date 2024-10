La Guardia Civil de Teruel detiene a una conductora por un delito de contrabando de 30.500 cajetillas de tabaco

La Guardia Civil de Teruel detuvo el pasado 4 de octubre a una persona como autora de un delito de contrabando de tabaco. Esta transportaba en su vehículo un total de 30.500 cajetillas de tabaco cuando fue inspeccionado su vehículo.

La detención se produjo en el transcurso del plan 'Telos' realizado en la autovía A-23 en Villafranca del Campo, cuyo principal objetivo es detectar el tráfico de sustancias. Efectivos del Destacamento de Tráfico de Teruel dieron el alto a un vehículo mientras regulaban el tráfico y seleccionaban los vehículos a inspeccionar.

En el transcurso del trabajo, localizaron un vehículo que tenía la zona de carga llena de cajas. Así pudieron observar que se trataba de cajetillas de tabaco lo que había en su interior.

En ese instante y tras dar aviso a la Unidad Fiscal y de Fronteras, se pudo comprobar que ese tabaco no era de curso legal puesto que no disponía de precintos de ningún tipo, tampoco aparecía algún enunciado en castellano, ni correspondía el código de barras a España. Además, la conductora del vehículo no disponía de factura o documento acreditativo de la procedencia del material.

Por lo acontecido, se procedió a la detención de la conductora del vehículo como presunta autora de un delito de contrabando, y a la aprehensión de las 30.500 cajetillas valoradas en 170.800 euros en el mercado.