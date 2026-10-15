Una herramienta para que las comunidades vulnerables recuperen organización, acceso a ayudas y capacidad para conservar sus edificios.

El administrador de fincas de oficio: una política social que empieza en el portal

Hay edificios en los que el deterioro no comienza con una gran grieta, sino con algo aparentemente más sencillo: una comunidad de propietarios que ha dejado de funcionar.

No se celebran juntas, no hay cuentas claras, se acumulan recibos impagados, nadie solicita una ayuda y cada avería se afronta tarde y mal.

Cuando esa situación coincide con familias de pocos recursos, personas mayores, barreras arquitectónicas o viviendas necesitadas de rehabilitación, el problema deja de ser únicamente privado.

Acaba afectando a la convivencia, al espacio urbano y al conjunto del barrio.

Para responder a esa realidad nace la figura del administrador de fincas de oficio.

Su lógica es fácil de entender si pensamos en otros servicios de interés social: cuando una comunidad vulnerable carece de medios y de organización para gestionar su inmueble, una Administración pública, en colaboración con el colegio profesional correspondiente, facilita temporalmente la intervención de un administrador de fincas colegiado.

No se trata de sustituir indefinidamente a los propietarios ni de regalar un servicio sin horizonte.

Se trata de poner en marcha la comunidad, ordenar su funcionamiento y acompañarla hasta que pueda sostenerse por sí misma.

La experiencia valenciana demuestra que la idea es viable y que sus beneficios alcanzan a toda la comunidad.

La primera aplicación se impulsó en Gandía y después se extendió a la Comunitat Valenciana mediante la colaboración de la Administración autonómica y los colegios profesionales.

Los servicios sociales municipales identifican los edificios en situación de especial vulnerabilidad y los colegios designan a profesionales inscritos en una bolsa, garantizando preparación, imparcialidad y control colegial.

Según los datos difundidos por el Colegio de Administradores de Fincas de Valencia y Castellón, el programa ha beneficiado a unas 200 comunidades y a más de 1.000 familias. Es un magnífico ejemplo de cooperación institucional al servicio de quienes más necesitan apoyo.

Otro ejemplo de éxito es el del Colegio de Administradores de Fincas de Málaga y Melilla que comenzó a trabajar con esta figura en Melilla y ha dado un paso especialmente interesante.

El Ayuntamiento de Málaga y el Colegio de Administradores de Fincas han articulado un programa de cuatro años para comunidades inexistentes o inactivas en zonas vulnerables.

El convenio contempla una aportación municipal directa de 250.000 euros y una financiación decreciente: el Ayuntamiento asume el 100 % de los honorarios el primer año, el 75 % el segundo, el 50 % el tercero y el 25 % el cuarto. A partir del quinto, la comunidad debe hacerse cargo íntegramente del servicio. Es un planteamiento responsable, porque une protección social y autonomía futura.

¿Qué hace en la práctica ese profesional?

Primero, ayuda a constituir o reactivar legalmente la comunidad: convoca juntas, organiza cargos, regulariza el libro de actas, obtiene el NIF y establece un presupuesto y una cuenta bancaria.

Después pone orden en la gestión ordinaria: seguros, suministros, contratos, morosidad, conservación, inspecciones y cumplimiento normativo. Pero su función va mucho más allá de la contabilidad.

Media en conflictos, genera confianza entre vecinos que quizá llevan años sin adoptar un acuerdo y actúa como interlocutor ante los servicios sociales, los ayuntamientos y otras administraciones.

Esa intervención resulta decisiva para acceder a subvenciones. Muchas ayudas para rehabilitación energética, accesibilidad, ascensores o conservación exigen acuerdos comunitarios, documentación técnica, certificados, presupuestos, trámites telemáticos y una capacidad económica mínima.

Sobre el papel puede existir una excelente convocatoria; en la realidad, si la comunidad no está constituida o carece de una gestión estable, el dinero no llega al edificio que más lo necesita. El administrador de oficio convierte un derecho anunciado en una posibilidad efectiva.

Lo vemos constantemente en el ejercicio profesional. La demanda de ascensores y de eliminación de barreras arquitectónicas aumenta, pero el coste puede resultar prohibitivo para algunos propietarios.

Lo mismo sucede con las obras de eficiencia energética o con reparaciones urgentes. Aprobar una obligación legal sin prever acompañamiento y financiación suficientes puede dejar a muchas familias ante un derecho imposible de ejercer.

La labor del administrador permite buscar ayudas, planificar derramas asumibles, negociar calendarios de pago y evitar que la falta de organización paralice una actuación necesaria.

También protege la inversión pública. Una rehabilitación subvencionada no termina el día en que se retiran los andamios. Después hay que conservar el edificio, contratar mantenimientos, controlar las cuentas y adoptar decisiones.

Si no existe una comunidad operativa, el dinero destinado a recuperar el inmueble puede perder eficacia con el paso del tiempo. Por eso el administrador de oficio no es solo una ayuda para los vecinos; es también una garantía de que los recursos públicos producen un resultado duradero.

El Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas de España ha impulsado la campaña nacional «Quiero que el Administrador de Fincas de Oficio llegue a mi ciudad».

El objetivo es que los ayuntamientos formalicen esta colaboración allí donde existan comunidades vulnerables o con recursos limitados. Es el ámbito local el que conoce de cerca los edificios, los barrios y las situaciones de exclusión. Y son los colegios profesionales los que pueden seleccionar administradores cualificados, fijar criterios objetivos, supervisar la actuación y ofrecer las garantías de la colegiación, incluido el control deontológico.

Aragón también avanza ya en esta dirección.

El Colegio Territorial de Administradores de Fincas de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza están trabajando en un próximo convenio para implantar en la ciudad la figura del administrador de fincas colegiado de oficio. Será una herramienta especialmente valiosa para edificios envejecidos, comunidades con dificultades económicas y propietarios que no pueden afrontar solos una gestión cada vez más compleja.

La colaboración entre el Ayuntamiento, sus servicios de vivienda y acción social y el Colegio permitirá identificar las comunidades destinatarias, asignar profesionales cualificados y acompañarlas hasta que puedan funcionar con autonomía.

Zaragoza tiene así la oportunidad de incorporar las mejores experiencias de Valencia y Málaga y convertirse en una referencia de regeneración urbana con dimensión social.

Los presidentes de los colegios territoriales debemos implicarnos de forma directa para que esta figura no quede reducida a una campaña bienintencionada. Nos corresponde explicar su utilidad, dialogar con las administraciones, diseñar procedimientos transparentes y movilizar a profesionales dispuestos a asumir una tarea exigente y profundamente social.

La profesión no puede limitarse a reivindicar reconocimiento: debe ofrecer soluciones concretas a los problemas reales de la vivienda.

Una comunidad organizada no resuelve por sí sola todos los problemas de un barrio, pero sin ella muchos de esos problemas no pueden empezar a resolverse. El administrador de fincas de oficio ayuda a transformar edificios bloqueados en comunidades capaces de decidir, conservar y convivir.

Es una política modesta en su coste, ambiciosa en sus efectos y, sobre todo, muy cercana a la vida diaria.

La regeneración urbana también empieza en el portal.

Antonio J. Calvo Rodrigo. Presidente del Colegio Territorial de Administradores de Fincas de Aragón