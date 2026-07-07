Europa piensa en pequeño

A veces pensamos que las grandes administraciones no nos oyen, no nos tienen en cuenta. Pero hoy vengo a dar visibilidad a una labor que conlleva mucho esfuerzo, pero también muchas satisfacciones.

Somos Europa, y lo somos no sólo porque notemos estos días más turistas, o porque nos podamos mover por el territorio Schengen sin problema, o porque nuestras empresas tengan como espacio de venta, y como competencia a millones de empresas de todo un continente… somos Europa porque las políticas que se toman también llevan nuestro sello.

Se ha celebrado el Seminario tripartito sobre la gestión algorítmica del trabajo en el seno de la Comisión Europea. Los autónomos no podían quedar fuera de este “algoritmo” pues representamos al 93% de las empresas europeas.

ATA ha podido hablar en el seminario en nombre de un colectivo formado por micropymes de menos de 10 trabajadores, como la voz de todos los empleadores europeos. Nuestra visión sobre la formación necesaria para afrontar el reto de la IA en el marco de las relaciones laborales se ha oído alto y claro.

Los profesionales reclamamos que la formación en habilidades digitales no debe limitarse a formar a los trabajadores. No tiene sentido formar a los trabajadores y no a quien los emplea.

Sin embargo, ni en los debates sobre IA en las relaciones, ni en los recursos y acciones para la formación en habilidades digitales, se están dedicando a nivel europeo y nacional los mismos esfuerzos a formar a quien es y será el responsable de implantar esta tecnología en sus negocios y empresas.

Es evidente que las micropymes europeas no diseñan ni diseñarán sus propios algoritmos sino que los adquirirán e implementarán.

Por eso mismo deben tener la suficiente formación y habilidades para elegir aquellas herramientas que son más adecuadas y ajustadas a sus necesidades. Aquellas que no vulneren los derechos de los trabajadores y de sus clientes.

La evaluación de riesgos digitales, la protección de datos y la ciberseguridad son áreas imprescindibles para la digitalización de nuestro tejido empresarial y la concienciación en cuanto a las responsabilidades que conlleva.

Creemos firmemente que debe haber un debate profundo sobre cuál es la información realmente necesaria a trasladar a los trabajadores, los riesgos que conlleva desde la perspectiva de la protección de datos personales de los trabajadores y los incumplimientos a en cuanto a confidencialidad y derechos de propiedad e intelectual que puede conllevar.

Existen IA’s de muy distinta naturaleza y funcionalidad y con usos muy diversos en cuanto a tipos de actividad y sectores. Ante la Comisión, desde ATA, hemos recalcado el valor del diálogo social y el valor de la negociación colectiva para afrontar a sus diferentes niveles los retos que plantea la IA. Hay que reforzar el diálogo social y la negociación colectiva así como la formación de sus cuadros y negociadores en las mesas sobre estas materias.

Posiblemente estemos ante la mayor revolución tecnológica de la humanidad hasta ahora y trasciende el mundo del trabajo. Evaluemos los riesgos desde el conocimiento y formación de todos los actores implicados y reforcemos el diálogo necesario para ello.