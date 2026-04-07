Aragón se descuelga del crecimiento de autónomos en España. Tras la Semana Santa hay datos que invitan al optimismo y datos que invitan a analizarlos con responsabilidad.

Me explico: Aragón ha sumado 122 autónomos en marzo. Un dato positivo que refleja capacidad de recuperación y dinamismo en determinados sectores.

Sin embargo, cuando ampliamos el foco, la tendencia nos obliga a una reflexión más profunda: en el último año la comunidad ha perdido 531 autónomos, mientras el conjunto de España crece un 1,2%.

No es una contradicción. Es una realidad compleja que requiere análisis y actuación conjunta. Entre diciembre de 2025 y marzo de 2026, Aragón ha registrado un descenso de 667 autónomos (-0,7%), con caídas en las tres provincias. Una evolución que debe entenderse en un contexto económico exigente.

El repunte mensual es positivo y hay que valorarlo. Pero no corrige por sí solo la tendencia de fondo. El análisis se vuelve aún más revelador cuando cruzamos estos datos con la evolución del paro. El mercado laboral mejora, pero no para todos.

Aragón reduce el desempleo en términos interanuales un 3,8%, con casi 2.000 parados menos que hace un año. Incluso en marzo se registra una caída mensual del 1%. Sin embargo, en el corto plazo (desde diciembre), el paro ha aumentado un 2,9%.

¿Qué significa esto? Que el mercado laboral mejora en términos generales, pero no está consolidando tejido autónomo. Es decir: se crea empleo… pero no necesariamente empresa. Y esto es una debilidad estructural. Hay menos iniciativa y supone una mayor fragilidad del sistema. Los datos sectoriales refuerzan este diagnóstico.

Aragón presenta un peso muy elevado de sectores tradicionales: Agricultura: 17,3%; Comercio: 16,4%, Construcción: 11,5%; Transporte y logística: 7%. Sectores esenciales y especialmente sensibles a costes, regulación y falta de relevo generacional.

Y aquí está una de las claves que no siempre se dice: no estamos perdiendo solo autónomos, estamos perdiendo estructura productiva. El descenso afecta tanto a hombres (-0,6%) como a mujeres (-0,8%). No hay un segmento que compense la caída.

En este contexto, es importante reconocer el trabajo que se viene realizando desde las instituciones aragonesas y el diálogo constante con organizaciones como ATA. La colaboración es el camino para mejorar este escenario.

Porque Aragón tiene capacidad, talento y tejido empresarial para revertir esta tendencia. El reto no es solo crecer. El reto es consolidar. Y hacerlo juntos.

El problema no es crecer un mes, el problema es no ser capaces de sostener ese crecimiento en el tiempo.

Pero también es cierto que Aragón ha demostrado muchas veces que sabe adaptarse, innovar y salir reforzado de los momentos complejos.

Y ahí está la oportunidad.

*Jorge Serrano, presidente de ATA Aragón