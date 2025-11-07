No sin mis derechos

Llueve de nuevo. Tenemos mucho de lo que hablar pero quiero empezar recordando a las víctimas de la Dana. Las vidas perdidas, los negocios arruinados, ya hace un año, pero que siguen muy presentes en el corazón de todos.

Es indignante que a los autónomos que recibieron ayudas se les haya castigado con hasta un 30% de impuestos por haber recibido un dinero cuando lo habían perdido todo. Y que se ponga en marcha ahora, por retroactivo que sea el cese de actividad extraordinario, que ya les digo que ya está dando problemas. Esto es un ejemplo de la voracidad recaudatoria que sufrimos cada día y de dejadez.

Pues los autónomos no vamos a aceptar que se nos haga de menos. Nos están machacando a impuestos, nos están machacando a cotizaciones y nos están machacando a trabas.

Más de la mitad de lo que recauda cada año la Seguridad Social sale del bolsillo de los autónomos. Que no sólo pagan cada mes sus cotizaciones, sino también la cuota empresarial de las cotizaciones de sus trabajadores. E insisto, sale todo del mismo fondo.

Sí, defendemos un sistema de cotización por ingresos reales. Lo negociamos, lo pactamos y cumplimos las normas. Pero un sistema de cotización por ingresos reales que no pretenda recaudar más, sino que sea justo. Que quien menos ingresa, pague menos. Y aquellos que tengan más ingresos tengan que pagar algo más.

Este sistema se implantó en el año 2023, y tiene errores que hay que arreglar. Primero en lo que a fallos del sistema se refiere y segundo en igualdad de derechos.

Como insta la recomendación quinta del Pacto de Toledo, se ha desplegado un sistema de cotización por ingresos fiscales. Y ya cotizamos por ello. Lo que no se ha cumplido de esa recomendación cuarta y quinta del Pacto de Toledo es tener los mismos derechos que los trabajadores por cuenta ajena o la equiparación de la protección social.

Hoy el cese de actividad se le deniega a 6 de cada 10 autónomos. Hoy, los autónomos no tienen derecho al subsidio para mayores de 52 años, ni las autónomas derecho real al permiso de lactancia. No estamos cubiertos por permisos ante efectos climatológicos adversos ni por el fallecimiento de un familiar.

No consiste en cotizar más o cotizar menos. Consiste en tener el derecho.

Que sepan los autónomos que por muchas noticias que oigan, ATA no va a ceder. Se nos presentó una subida de cotizaciones para 2026 entre el 8.7% y el 34.9% que se ha bloqueado. La nueva propuesta congela las cuotas en los tres primeros tramos de la tabla y para el resto se actualiza entre el 1 y el 2.5%, en línea con el IPC.

Mucho más adecuado para que nuestras prestaciones no pierdan poder adquisitivo.

Pero ahora les ruego que vuelvan a leer estas líneas 3 párrafos más arriba. ¿Han visto la lista? Cese, lactancia, subsidio, pluriactividad… Pues sin eso, sin la equiparación real de los derechos de los trabajadores autónomos con los asalariados no firmaremos nada. No sin mis derechos.

Palabra de autónomo.