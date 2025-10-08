La factura electrónica: sin prisa pero sin pausa

A menudo, cuando oímos hablar de nuevas obligaciones normativas, nuestra primera reacción es de cautela. Es una sensación que conozco de primera mano. Sumar una nueva tarea a nuestra ya exigente agenda puede parecer un obstáculo.

Sin embargo, os invito a mirar más allá de la mera obligación y a percibir la facturación electrónica como lo que realmente es: una palanca estratégica para la modernización, la eficiencia y la competitividad de nuestras profesiones.

No estamos hablando simplemente de dejar de imprimir facturas. La transición digital va mucho más allá. Se trata de adoptar un sistema que nos aportará mayor control, agilidad y seguridad jurídica.

Muchos de vosotros ya estáis familiarizados con la facturación electrónica en vuestra relación con las Administraciones Públicas, un requisito indispensable para entidades como las sociedades limitadas o anónimas a través de plataformas como FACe.

Pero el verdadero cambio de paradigma viene de la mano de la Ley 18/2022, de 28 de septiembre, de creación y crecimiento de empresas, que extiende esta obligatoriedad a todas las relaciones comerciales entre empresarios y profesionales (B2B).

Esta ley, que desde ATA hemos impulsado activamente, no solo busca modernizar nuestro tejido productivo, sino que ataca de raíz uno de los mayores lastres para nuestra actividad: la morosidad. La factura electrónica facilitará la trazabilidad de los pagos y contribuirá a que se cumplan los plazos legales, un objetivo por el que luchamos incansablemente.

La implantación será progresiva, dándonos tiempo para una adaptación ordenada:

Un año desde la aprobación del desarrollo reglamentario para aquellos profesionales y empresas con una facturación anual superior a los ocho millones de euros.

Dos años para el resto, donde nos encontramos la inmensa mayoría de los profesionales colegiados.

Muy importante, que últimamente escucho muchos discursos apremiantes y no son correctos en su urgencia: el reglamento de desarrollo, que marcará el pistoletazo de salida de los plazos anteriores, aún no está aprobado, ni lo estará en los próximos meses. Debemos prepararnos, sí, nos beneficia, sí, entra en vigor en unas semanas: NO.

Esta nueva era de la facturación trae consigo requisitos clave que nos beneficiarán directamente. Por un lado, la obligación de informar sobre los estados de la factura (aceptada, pagada, etc.) nos dará una visibilidad sin precedentes sobre nuestra tesorería.

Por otro, la exigencia de que las soluciones tecnológicas garanticen la interconexión e interoperabilidad gratuitas (Artículo 2 bis. Factura electrónica en el sector privado) acabará con los sistemas cerrados y nos dará libertad para elegir la herramienta que mejor se adapte a nuestras necesidades, sin quedar cautivos de las plataformas de nuestros clientes.

Desde ATA, somos conscientes de que esta transición requiere un esfuerzo inicial. Por ello, estamos trabajando para que el proceso sea lo más sencillo posible y para que las ayudas, como las del programa Kit Digital, sigan siendo un apoyo fundamental para acometer esta y otras digitalizaciones necesarias.