Especialistas del Hospital Universitario Quirónsalud Zaragoza recuerdan que llegar a tiempo continúa siendo uno de los principales aliados frente a la enfermedad para aumentar las posibilidades de curación y mejorar la calidad de vida.

Cáncer de mama: "Encontrar la enfermedad antes de que dé la cara es lo que marca la diferencia"

Hay un momento en el cáncer de mama en el que todavía no hay síntomas, no se nota ningún bulto y nada hace pensar que algo pueda estar ocurriendo. Sin embargo, una mamografía puede empezar a contar otra historia.

“El cáncer de mama empieza de manera asintomática, por eso las pruebas de imagen son tan importantes: nos permiten ver lo que todavía no se siente”, explica la doctora Elena Esteban, radióloga y coordinadora del Servicio de Diagnóstico por la Imagen (DPI) del Hospital Universitario Quirónsalud Zaragoza. “Encontrar la enfermedad antes de que dé la cara es lo que marca la diferencia”, subraya.

El doctor Alejandro García Ortego y el paciente Carlos Gil durante una consulta. María R. Jiménez

De este modo, un diagnóstico temprano aumenta las posibilidades de curación y puede reducir el impacto del tratamiento. “Cuando el cáncer se detecta en fases iniciales, las tasas de supervivencia superan el 90 % y en los estadios más precoces se acercan al 100 %”, explica la doctora Esteban.

Con motivo del Día Mundial del Cáncer de Mama, que se conmemora cada 19 de octubre, los especialistas del centro recuerdan la importancia de acudir a las revisiones y consultar ante cualquier sospecha. Los avances de los últimos años han permitido afinar el diagnóstico y desarrollar tratamientos cada vez más personalizados.

Una realidad que conocen bien Mapi Maestro, Marta Marín y Ana Morata, tres pacientes que han convivido con la enfermedad y que, dentro del proyecto de sensibilización “La vida después del cáncer: el arte de renacer”, comparten a través de un vídeo su experiencia y hablan de las revisiones, el acompañamiento y la esperanza durante todo el proceso.

Diagnosticar a tiempo salva vidas

Las pruebas de imagen constituyen la puerta de entrada al diagnóstico. La mamografía continúa siendo la técnica de cribado de referencia y puede complementarse con la ecografía, especialmente útil en mamas densas, y, en determinados casos, con la resonancia magnética.

El Hospital Universitario Quirónsalud Zaragoza cuenta con mamografía con tomosíntesis digital o mamografía 3D, ecógrafos de alta gama y resonancia magnética de 1,5 y 3 teslas. La tomosíntesis obtiene imágenes desde diferentes ángulos y reconstruye la mama en cortes muy finos. La doctora Esteban lo explica con una imagen sencilla: “Es como si pasáramos las páginas de un libro”. De esta manera, se reduce la superposición de los tejidos y se facilita la identificación de pequeñas alteraciones.

Ante una lesión que requiere un estudio más preciso, el centro dispone además de diferentes tipos de biopsia, incluida la guiada por resonancia magnética. “Tener todas las técnicas y modalidades de biopsia en un mismo centro nos permite pasar de la sospecha al diagnóstico en la propia consulta o en pocos días”, señala la especialista.

El doctor Fernando Colmenarejo, ginecólogo y director de la Unidad de la Mujer del Hospital Universitario Quirónsalud Zaragoza, incide en que la biopsia facilita confirmar el diagnóstico y conocer las características específicas del tumor. “A partir de la muestra se pueden realizar estudios que nos posibilitan catalogar la clase de tumor a la que nos enfrentamos y orientar un tratamiento individualizado para cada paciente”, explica.

La detección precoz también cambia el tratamiento

De ahí la importancia de las revisiones. El doctor Colmenarejo subraya que “los avances en la detección precoz y en los tratamientos personalizados han favorecido la disminución de la mortalidad del cáncer de mama”. Por ello, considera que “es clave que las pacientes acudan a realizarse las mamografías de forma periódica, ya que diagnosticar a tiempo la enfermedad aumenta las posibilidades de curación y contribuye a mejorar su calidad de vida”.

Pero detectar el cáncer en sus primeras fases no solo influye en el pronóstico, sino también en su abordaje. Igualmente, la doctora Esteban señala que un diagnóstico temprano permite con frecuencia optar por cirugías conservadoras y adaptar las decisiones terapéuticas a las características de cada tumor. “El objetivo es curar más y reducir la invasividad y agresividad de los tratamientos”, explica.

Mucho más que tratar un tumor

Desde el primer indicio hasta la recuperación intervienen numerosos profesionales. En la Unidad de Mama del Hospital Universitario Quirónsalud Zaragoza, los distintos especialistas se reúnen semanalmente en un comité específico para valorar conjuntamente cada caso y definir el abordaje más adecuado. “El diagnóstico precoz y el tratamiento y seguimiento dentro de unidades multidisciplinares de mama son dos factores que contribuyen a mejorar los resultados, independientemente del tipo de tumor”, destaca el doctor Colmenarejo.

Durante todo el proceso, el acompañamiento es esencial. “Cada paciente cuenta con el apoyo de todo un equipo multidisciplinar que estudia cada caso y trabaja de forma coordinada para ofrecerle la mejor atención posible”, apunta la doctora Elena Aguirre, directora del Instituto Oncológico del Hospital Universitario Quirónsalud Zaragoza.

El acompañamiento adquiere así una dimensión especial entre quienes han pasado por una experiencia similar. Los testimonios de Mapi, Marta y Ana recuerdan el valor de sentirse acompañada y mirar hacia el futuro con optimismo.