La tercera Feria popular del Dulce llega a Huesca del 16 al 18 de octubre. Verónica Lacasa.

La Feria reunirá a pasteleros y visitantes en la plaza López Allué y contará con talleres, concursos y profesionales llegados desde distintos puntos de España.

Huesca endulza octubre del 16 al 18 con una Feria que crece en su tercera edición y atrae a pasteleros de todo el país

La III edición de Huesca es Dulce reunirá del 16 al 18 de octubre a pasteleros, establecimientos y visitantes con 22 casetas, una más que hace un año, además de talleres y nuevas propuestas.

El programa se completará el día 19 con una jornada profesional dedicada al sector.

La Feria busca poner en valor la tradición pastelera oscense, reconocer el trabajo de sus profesionales y convertir la gastronomía en un elemento de promoción turística y desarrollo económico para la ciudad.

La plaza López Allué será el punto de encuentro de los maestros del Gremio de Pasteleros oscenses y visitantes, en un espacio que se llena durante todas las ediciones y cuya actividad acaba extendiendo también por todas las calles del entorno.

La alcaldesa ha destacado que, tras tres ediciones, Huesca es Dulce se está consolidando como un proyecto con un importante recorrido.

“Huesca es una ciudad con una extraordinaria tradición pastelera, con establecimientos centenarios y profesionales reconocidos dentro y fuera de nuestras fronteras que han sabido combinar tradición e innovación”, ha señalado.

Por su parte, el presidente del Gremio de Pasteleros de la provincia de Huesca, Jairo Vincelle, ha destacado que “la feria se ha consolidado” y que “es un orgullo que pueda celebrarse en Huesca y que aspire a convertirse en un referente en toda España”.

Además, aprovechando esta Feria, se celebrará la segunda edición del Concurso de la Mejor Palmera de Mantequilla de España, una iniciativa que amplía la proyección de la feria y atrae a profesionales de distintas provincias.

El certamen, que tendrá lugar el domingo 18 de octubre, contará este año con dos categorías: palmera de mantequilla y palmera de mantequilla con chocolate. Cada una estará dotada con un premio de 1.500 euros.

El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta las 14.00 horas del 9 de octubre y podrán participar los establecimientos de pastelerías, panaderías y afines de todo el país que cuenten con un obrador para la producción y la elaboración propia y con un punto de venta o recogida a nivel nacional.

Cada participante podrá presentarse a una o a las dos categorías del certamen.

La Pastelería Galicia, reconocida con el premio Vicente Ascaso en la anterior edición, estará entre los invitados especiales.

El Palacio de Villahermosa será uno de los lugares más importantes de la Feria, ya que acogerá distintos talleres impartidos por profesionales de referencia a nivel nacional, como Eric Ortuño, de L’Atelier de Barcelona, y Manu Jara, procedente de Sevilla.

El evento volverá a ofrecer propuestas dirigidas a todos los públicos, con actividades infantiles, actuaciones y concursos populares, entre ellos el Zampaflanes, que obtuvo una gran acogida hace un año.

Como novedad, la programación reservará también un espacio para el talento joven local con dos conciertos, uno durante la tarde del viernes y otro el domingo por la mañana.

El objetivo es continuar haciendo crecer un certamen que contribuya a situar a Huesca como punto de encuentro para algunos de los mejores profesionales de la pastelería del país.

La Feria, clave para la economía oscense

La Feria Huesca es Dulce se ha convertido también en un importante motor económico y turístico para la ciudad.

Según las estimaciones municipales, en la pasada edición se acercaron alrededor de 10.000 personas, de los que aproximadamente 2.000 procedían de fuera de la provincia.

La Feria genera una gran actividad económica tanto directa como indirectamente.

“Apostar por nuestra gastronomía es también apostar por el desarrollo económico de Huesca”, recalca Orduna.

El impacto de la feria se siente en el sector hostelero, comercial y turístico, con un aumento de la actividad y una mayor visibilidad de la ciudad como destino gastronómico.

Este evento no sólo fomenta el consumo de productos locales, sino que también contribuye a reforzar la imagen de Huesca como referente en pastelería, atrayendo cada año a más visitantes.

La programación completa de la III Feria Huesca es Dulce, así como la información y las inscripciones para los diferentes concursos y talleres, estará disponible próximamente en la web de Huesca es Dulce.

Todas las novedades se comunicarán también a través de las redes sociales del Ayuntamiento de Huesca y de Huesca es Dulce.