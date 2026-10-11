Las tradiciones de las Fiestas del Pilar se viven también en Ballesol Puerta del Carmen. Residencia Ballesol

Los centros de Ballesol Puerta del Carmen, Salvador Allende y Mariana Pineda celebran este día poniendo en valor las tradiciones y la vida de sus residentes.

Honrar la madurez a través de las tradiciones: los mayores de Ballesol Zaragoza celebran el Día del Mayor

La conmemoración del Día Internacional de las Personas Mayores, que se celebra cada 1 de octubre, sitúa la dignidad, la calidad asistencial y el envejecimiento activo en el centro de la atención sociosanitaria.

Las residencias de mayores en Zaragoza -compuesta por los centros Ballesol Puerta del Carmen, Ballesol Salvador Allende y Ballesol Mariana Pineda- han rendido un sentido homenaje a la aportación de sus residentes, reafirmando que envejecer en una residencia puede ser sinónimo de desarrollo personal, seguridad, inclusión social y plenitud vital.

El valor de la longevidad en el Día Internacional de las Personas Mayores

Honrar la trayectoria de vida de las personas mayores constituye la base del modelo de Atención Centrada en la Persona implantado en los centros de Ballesol.

El pasado 1 de octubre destacó por la importancia de promover entornos profesionales que garanticen el respeto a la historia individual, la salud física y el bienestar emocional de cada residente.

La integración de la vida residencial con actividades comunitarias y del entorno aragonés favorece la motivación diaria, la movilidad y el estado de ánimo de los mayores en cualquier etapa de su madurez.

Atención multidisciplinar y calidad de vida en las residencias de Zaragoza

La atención integral coordinada por médicos, personal de enfermería, fisioterapeutas, psicólogos y trabajadores sociales asegura un servicio adaptado a las necesidades específicas de cada familia.

Tanto en ingresos permanentes o de larga duración como durante periodos de respiro familiar personas mayores, los tres centros ofrecen programas avanzados de estimulación sensorial y cognitiva en sus áreas especializadas.

Actividades tradicionales del Pilar en los centros de Ballesol Zaragoza

Con las celebraciones dedicadas al Día de las Personas Mayores, el calendario conecta con la llegada de las Fiestas del Pilar 2026.

Los tres centros de la capital aragonesa desarrollan un programa de actividades patronales para compartir la alegría de estas fechas:

Ballesol Mariana Pineda : Despliega una oferta cultural con la Exposición de la Virgen del Pilar en la capilla, Misa con Ofrendas, entregas de medallas, pases de zarzuela y actuaciones folclóricas con la Rondalla Xynglar y Baluarte Aragonés. La agenda incluye también el torneo de bolos interactivo en consola Wii, Bingo Baturro y la excursión guiada a la Plaza del Pilar.

: Despliega una oferta cultural con la Exposición de la Virgen del Pilar en la capilla, Misa con Ofrendas, entregas de medallas, pases de zarzuela y actuaciones folclóricas con la Rondalla Xynglar y Baluarte Aragonés. La agenda incluye también el torneo de bolos interactivo en consola Wii, Bingo Baturro y la excursión guiada a la Plaza del Pilar. Ballesol Salvador Allende : Da la bienvenida a las fiestas con el Pregón de Fiestas, concurso de cartel festivo y recitales de jotas. La gastronomía aragonesa destaca con un taller práctico para elaborar empanada maña, el Vermut Torero y el certamen Pasapalabra Jotero en esta residencia de ancianos privada Zaragoza.

: Da la bienvenida a las fiestas con el Pregón de Fiestas, concurso de cartel festivo y recitales de jotas. La gastronomía aragonesa destaca con un taller práctico para elaborar empanada maña, el Vermut Torero y el certamen Pasapalabra Jotero en esta residencia de ancianos privada Zaragoza. Ballesol Puerta del Carmen: Celebra la Novena del Pilar, pregón, imposición del cachirulo y Misa Baturra. La música aragonesa resuena con los grupos Lausín, Xinglar y Terminillo, complementándose con la visita al Manto de la Virgen, menú festivo y merienda de chocolate en este complejo que combina residencia y apartamentos tutelados Zaragoza.

Los residentes de Ballesol visitan a la Virgen del Pilar para celebrar una tradición que perdura. Residencia Ballesol

Compromiso permanente con el bienestar de las personas mayores

Compartir tradiciones y momentos de alegría colectiva demuestra el poder del envejecimiento activo.

Como señalan desde Ballesol: "el objetivo es que la residencia sea vista como un espacio que contribuye al progreso y la felicidad de las personas."

"Sigamos descubriendo la vida juntos"

Para más información puede contactar en el teléfono 900 24 24 25 o visitar la página web www.ballesol.es