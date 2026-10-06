Imagen de uno de los vasos reciclables y reutilizables que tendrán los asistentes en el recinto. Espacio Zity

El recinto de Valdespartera mantiene el muro acústico, refuerza la gestión de residuos y recomienda utilizar el transporte público para llegar al festival.

Espacio Zity prepara un Pilar más sostenible con medidas para reducir el ruido y facilitar los desplazamientos

Espacio Zity se prepara para volver a convertirse en uno de los puntos de encuentro durante las Fiestas del Pilar, del 9 al 17 de octubre, con una serie de medidas destinadas a mejorar la convivencia con los ciudadanos, fomentar la sostenibilidad y facilitar los desplazamientos hasta el recinto de Valdespartera.

Espacio Zity, comprometido con la sostenibilidad

Espacio Zity mantiene diferentes medidas relacionadas con la sostenibilidad y la convivencia con las zonas residenciales.

Para evitar que el sonido se propague hacia las viviendas, el recinto cuenta con un muro acústico en forma de U orientado hacia la autovía y en sentido contrario a las viviendas.

Este muro, instalado por primera vez en el año 2024, se mantiene en esta edición como una de las medidas destinadas a reducir la propagación del sonido hacia las zonas residenciales próximas.

Además, el espacio cuenta con sistemas de sonido preparados para controlar la dispersión sonora gracias a la configuración "cardioide", que proyecta las frecuencias graves hacia delante, evitando la dispersión del ruido hacia todas las direcciones. En este caso, la carpa está dirigida hacia la zona Norte-Sur, por lo que cancela la frecuencia hacia el interior.

También se ha puesto hincapié en la sostenibilidad ambiental. El recinto cuenta con medidas destinadas a fomentar el uso de envases reciclables y reutilizables, así como la recogida selectiva de residuos.

Para ello, dispone de puntos de recogida selectiva de envases y reciclaje distribuidos por diferentes zonas, con el objetivo de facilitar la separación de los residuos durante el festival.

A esta iniciativa se suma el consumo energético: según los datos facilitados por la organización, más del 80% de la electricidad utilizada por el recinto procede de fuentes de energía limpia.

En cuanto al horario, Espacio Zity cerrará sus puertas a las 05.30 horas los días 10, 11, 12, 13 y 16 de octubre.

El miércoles 14 finalizará su actividad a las 04.00 horas y el jueves 15 lo hará a las 04.30 horas. El sábado 17, último día del festival, el cierre está previsto para las 05.30 horas.

Cómo llegar al recinto

Los asistentes dispondrán de distintas opciones de transporte público para llegar hasta el recinto de Valdespartera.

Por un lado, se ampliarán las líneas de autobús especiales. Durante los días punteros, la línea especial V1 conectará la puerta del Carmen con Valdespartera y la V4 realizará un trayecto desde Valdespartera hasta Paseo Constitución.

Así pues, la línea regular 41 conectará la Puerta del Carmen con Rosales del Canal, y el autobús 54 facilitará el enlace con el tranvía desde Rosales del Canal.

También se dispondrá de un servicio de taxi con parada en Avenida de Casablanca y, en caso de utilizar el transporte privado, se habilitará un aparcamiento público limitado.

Además, el tranvía funcionará las 24 horas del día del 10 al 18 de octubre, con una frecuencia, en principio, de cuatro minutos y medio.

La organización recomienda utilizar transporte público o compartir coche para evitar problemas de aparcamiento, ya que el estacionamiento público dispone de horario limitado.

Por ello, también aconseja planificar el desplazamiento con suficiente antelación antes de acudir al recinto.

De esta forma, las diferentes alternativas permiten a los asistentes organizar su llegada al recinto durante los nueve días de actividad y facilitar los desplazamientos hasta Valdespartera.