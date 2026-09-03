Graus inicia la cuenta atrás para celebrar cuatro días de fiestas en honor al Santo Cristo y San Vicente Ferrer

Graus festejará las fiestas en Honor al Santo Cristo y San Vicente Ferrer del 12 al 15 de septiembre.

Los vecinos de Graus encaran la recta final de los preparativos para unas fiestas que se celebrarán del 12 al 15 de septiembre, cuatro días en los que el pueblo combinará tradición y modernidad para todas las edades.

Los actos preliminares serán variados y estarán dirigidos a todas las edades. Así lo ha indicado a EL ESPAÑOL DE ARAGÓN Javier Gómez, responsable de las fiestas de Graus y técnico de Turismo.

Uno de estos actos más importantes tendrá lugar el 6 de septiembre. Este día se celebrará por 25º año consecutivo el Encuentro de Bolillos de Santa Águeda, un tradicional evento organizado por la Asociación de Mujeres Santa Águeda que reúne a más de un centenar de artesanas de Aragón y Cataluña.

El baile también tendrá protagonismo en la programación con distintas sesiones en el Centro Recreativo Gradense.

Un programa con actos musicales

Las fiestas arrancarán el sábado 12, uno de los días más importantes del programa. Alrededor de las 12.00 horas, el tradicional trabucazo disparado desde el Ayuntamiento dará el pistoletazo de salida a las fiestas en la plaza de San Miguel.

El inicio estará acompañado por el lanzamiento de cohetes y el volteo de campanas. Acto seguido comenzará la Cabalgata de Carrozas, donde cada peña habrá confeccionado y personalizado su propia carroza.

A las 19.00 horas tendrá lugar la tradicional Espera de los Gaiteros, una de las citas que no puede faltar en estas celebraciones, donde multitud de vecinos aguardan en el Puente de Abajo la llegada de los músicos. "Es un momento muy icónico", asegura Gómez.

El día contará también con una programación cultural donde los aficionados a la literatura podrán asistir a la presentación poética de Cruzar la piel de día, de Emilio Pedro Gómez García.

Los danzantes de Graus por las calles de Graus. Ayuntamiento de Graus

La jornada continuará por la noche con actuaciones musicales.

El domingo 13 tendrá lugar la Mojiganga, uno de los momentos más esperados por el público. Este acto consistirá en un espectáculo teatral satírico que repasará la vida de Graus durante el último año.

Los danzantes saldrán a las calles el domingo y el lunes, manteniendo así una de las tradiciones más arraigadas de las fiestas.

Para culminar la semana habrá un concierto de la banda de música y un tardeo en el parking para la juventud.



Para los más cinéfilos, el lunes 14 se proyectará la película de Kane Parsons, "Backrooms", que supondrá la primera proyección cinematográfica dentro de la programación festiva.

Asimismo, en la Plaza Mayor los vecinos podrán presenciar La Ronda de Boltaña, prevista a las 20.00 horas de la tarde, un acto que espera congregar a una gran afluencia de público.

El martes 15 la tradición y el folclore volverán a cobrar protagonismo con la actuación del cantador de jotas Roberto Ciria.

Actividades para los jóvenes

Una de las apuestas principales de esta edición es reforzar la programación dirigida al público joven.

Entre las novedades destaca el cambio de ubicación del tardeo del martes, que tendrá lugar en el parking de Espacio Pirineos, situado en la plaza de la Compañía. Una localización diferente respecto a la de hace un año, que se celebró en el parking de Era de Lacambra.

Los vecinos de Graus celebrando las fiestas Ayuntamiento de Graus

Además, Interpeñas contará con diferentes ubicaciones durante las fiestas. Este año el Ayuntamiento ha reforzado la programación dirigida a los jóvenes con actividades pensadas para atraer a este público, como el tardeo "remember" organizados por los Djs Isma Nordic y Skudero, que tendrá lugar el domingo 13 de septiembre, o los hinchables y el parque infantil para los más pequeños a cargo de Espectáculos Graus.

Javier Gómez anima a acudir a las fiestas por su "interés turístico nacional", ya que el entorno donde se van a realizar las actividades ofrece "diferentes rincones con encanto". Además, añade que en el pueblo han conseguido mezclar la tradición con la novedad "respetando la tradición y los distintos actos que se han llevado a cabo desde siempre".