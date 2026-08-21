Enrique Salueña, alcalde de Fuendetodos: "Las fiestas son para disfrutar, convivir y compartir con todos"

Del 21 al 25 de agosto, Fuendetodos celebra sus fiestas en honor a San Bartolomé.

Fuendetodos se viste de gala para celebrar por todo lo alto sus fiestas en honor a San Bartolomé.

El municipio, famoso por ser la cuna de Goya, se llenará de música y alegría esta semana del 21 al 25 de agosto.

Durante estos cinco días, vecinos y visitantes disfrutarán de actividades para todos los públicos, ya que el programa combina actos infantiles, música, espectáculos taurinos y tradiciones.

Fuendetodos en fiestas. Ayuntamiento de Fuendetodos

Estas fiestas no son solo para los fuendetodinos, pues la localidad espera a unos 400 visitantes.

El objetivo principal del Ayuntamiento es ofrecer una programación variada para que todo el mundo pueda disfrutar de las fiestas.

“Vamos a tener buena música, actividades para los niños y para todos los públicos”, asegura el alcalde, Enrique Salueña.

Una programación para todas las edades

Este año, el Ayuntamiento ha querido prestar especial atención a los más pequeños, mientras que los espectáculos con vacas son también uno de los protagonistas de la programación festiva.

Además, el programa tiene una curiosidad especial: sus páginas están ilustradas con los dibujos que han realizado los más pequeños del pueblo, que han aportado su color e imaginación para representar las fiestas de Fuendetodos.

Fuendetodos en fiestas. Ayuntamiento de Fuendetodos

El día que más público congrega el pueblo es el del arranque de las fiestas, que comienza con el recorrido de las peñas y la fiesta Holi, que se celebrará en la Pradera de San Isidro, una jornada con la que los vecinos ya calientan motores para disfrutar del resto de los días festivos.

La programación incluye propuestas como la fiesta de la espuma, el desfile de disfraces y la exhibición de cetrería. Los amantes de la gastronomía, por su parte, podrán disfrutar de la chocolatada, la sardinada, y bocadillos.

Durante el primer día destacan actividades como el tiro al plato y un campeonato de futbolín cuyo ganador se llevará una copa. También habrá un concurso de rabino y guiñote.

Por la noche se celebrará el pregón, que correrá a cargo de la locutora aragonesa Isabel Sauco, una de las voces más reconocidas por los festejos taurinos de las Fiestas del Pilar, y que será la encargada de inaugurar oficialmente las fiestas.

El programa continuará durante los siguientes días con un concurso de ranchos, una exhibición de cetrería y un concurso de tortilla en la que los participantes tendrán que darle la vuelta.

La programación también incluye un espectáculo de magia a cargo del mago Mariano, que presentará su espectáculo “Milagros Gordos”.

La música también tendrá un espacio importante durante las fiestas.

El grupo “Eres Tú” rendirá un homenaje a Mocedades con algunas de sus canciones más conocidas.



El lunes 24 tendrá lugar la misa baturra, acompañada por el grupo La Fiera. Antes de la celebración en la iglesia parroquial habrá una ofrenda abierta a todos los vecinos, amigos y visitantes que quieran participar.



Para un municipio como Fuendetodos, mantener vivas sus tradiciones significa “mantener la identidad propia” del pueblo, expresa Salueña.

El pueblo espera recibir a 400 visitantes

Con motivo de las fiestas del pueblo, Fuendetodos espera recibir entre 350 y 400 personas durante los días de celebración.

El sector hostelero también afronta las fiestas con intensidad.

Los trabajadores la viven “sin descanso” y "van a currar a tope", asegura el alcalde, que destaca además que en el pueblo hay “un ambiente extraordinario” y “actividades gastronómicas gratuitas” que no se pueden perder.



Salueña recalca que estas fechas son días de "disfrutar y de pasar tiempo con los vecinos, amigos y familia", una forma de vivir unas fiestas que, además de ofrecer entretenimiento, buscan mantener las tradiciones de Fuendetodos.