Elena Mireia Bondía, alcaldesa de Maella: "Seguimos trabajando por conservar y difundir nuestro patrimonio"

Durante 2026 el Ayuntamiento de Maella ha puesto el foco en incrementar el conocimiento, conservación y difusión del patrimonio histórico, cultural y artístico de la localidad y convertirlo así en uno de los motores del municipio.

La excavación del yacimiento del Tossal Gort, la restauración de la torre-escalera de su castillo y las mejoras en las instalaciones deportivas son algunas de las actuaciones que el Ayuntamiento ha impulsado durante los primeros meses.

La alcaldesa de Maella, Elena Mireia Bondía, destaca que el balance del año "es bastante positivo porque se están impulsando todos los proyectos o programas que llevábamos en cuanto a obras y cultura".

EL ESPAÑOL DE ARAGÓN ha podido hablar con la regidora para conocer el estado de las principales intervenciones que están desarrollando en Maella, los retos que afronta para los próximos meses y la estrategia con la que buscan reforzar su patrimonio y seguir mejorando los servicios para sus vecinos.

Recuperación del patrimonio

El proyecto más ambicioso y que más han valorado los maellanos ha sido la excavación del yacimiento del Tossal Gort.

Maella cuenta con una gran riqueza arqueológica, con “hasta 53” ubicaciones o puntos localizados donde podrían encontrarse restos arqueológicos, pero muchos de ellos nunca habían sido estudiados en profundidad.

“Se habían hecho pequeñas intervenciones, por parte de algún historiador, profesor universitario y local o conocido del pueblo, pero no habíamos podido hacer algo con profundidad y dedicándole una partida desde el consistorio”, explica la alcaldesa.

La iniciativa nació del profesor e historiador local Pedro Losada y del estudiante maellano Álex Porta, que propuso dedicar su trabajo de fin de grado al yacimiento.

El Ayuntamiento respaldó un proyecto dividido en cinco fases, de las que ya se han ejecutado dos. Ahora busca financiación para acometer la tercera, presupuestada en unos 40.000 euros.

"Si no llega ninguna ayuda, el Ayuntamiento tiene interés en asumirla con fondos propios", asegura Bondía. Las primeras excavaciones ya han sacado a la luz restos de relevancia y el siguiente objetivo será descubrir un mosaico que, según los arqueólogos, podría convertirse en uno de los grandes atractivos patrimoniales del municipio.

La alcaldesa de Maella durante un acto cultural del municipio. Ayuntamiento de Maella.

La recuperación del patrimonio maellano se completa con la restauración de la torre-escalera del castillo de la villa, conocida popularmente como la Caracola. La actuación ha permitido consolidar una estructura que se encontraba muy deteriorada y recuperar uno de los símbolos de Maella.

“Todos hemos jugado allí de pequeños", indica Bondía. Sin embargo, su estado de conservación no era el mejor y estaba cercada para no poder entrar.

Actualmente, se puede acceder a la torre-escalera con una visita guiada, pero la alcaldesa espera que pronto puedan abrirla al público de forma permanente tras hacer “una intervención de cerramiento para garantizar la seguridad de los visitantes”.

Mejora de instalaciones y servicios

El Ayuntamiento también ha impulsado la rehabilitación del antiguo teleclub, mejoras en el pabellón, el campo de fútbol, las piscinas y otras instalaciones deportivas. "Hemos trabajado durante dos años y medio para poder ejecutar ahora todos estos proyectos sin tener que abandonar ninguno", explica.

Además, la alcaldesa destaca la buena situación económica del consistorio, que ha permitido asumir varias actuaciones con recursos propios mientras pueden acceder a nuevas subvenciones.

“Muchos de estos trabajos se están haciendo con fondos propios, porque el Ayuntamiento estaba saneado para poder hacerlo. Si no, no lo hubiéramos podido asumir”, explica.

Algunas de estas intervenciones son la remodelación de una de las principales entradas al municipio, el asfaltado de calles, la mejora de infraestructuras hidráulicas o mejoras en centros educativos para adaptar las aulas a las altas temperaturas.

Con respecto a los centros educativos, Bondía señala que aunque todavía no cuentan con la financiación necesaria para realizar los trabajos, el consistorio ya tiene preparado el proyecto para poder presentarlo cuando aparezca una convocatoria adecuada.

La alcaldesa asegura que el equipo de gobierno ha ejecutado ya "el 85% del programa electoral". Solo han quedado pendientes algunas acciones que dependen de terceros, como la compra de varias parcelas cuyos propietarios no han querido vender.

El resto de trabajos, asegura, se han ido desarrollando junto con otras necesidades que han ido apareciendo durante estos meses. “Hemos trabajado en iniciativas que no teníamos previstas, como arreglar y asfaltar varias calles y la demolición de viviendas por daños a terceros”.

Apuesta por el turismo

La promoción turística y la cultura siguen siendo uno de los pilares de la acción municipal. Tras la experiencia de ‘Maella Cultural 2025’, el Ayuntamiento continúa apostando por el patrimonio y fomentar la participación de los vecinos.

Para la alcaldesa, el objetivo es seguir dando a conocer los recursos patrimoniales y culturales de Maella a través de "jornadas, charlas, visitas guiadas y actividades como el día de puertas abiertas a las casas natales, entre otras muchas iniciativas”.

Elena Mireia Bondía lleva al frente del consistorio desde 2023. Ayuntamiento de Maella.

Uno de los proyectos que continúa creciendo son las jornadas dedicadas a Pablo Gargallo, cuya primera edición tuvo una gran acogida. “Iniciamos el año pasado la primera jornada con mucha participación y este año ya estamos preparando la segunda jornada”.

Además, el Ayuntamiento ha hecho un esfuerzo por recuperar la obra de artistas locales como Aurora Folqué y sigue apostando por la participación vecinal con exposiciones protagonizadas por los propios maellanos.

Fiestas de San Lorenzo

Con todos estos proyectos en marcha, Maella afronta ahora uno de los momentos más importantes del año: las fiestas patronales en honor a San Lorenzo, San Esteban y Santa Susana. Unos días en los que el municipio cambia su ritmo y las calles se llenan con la alegría de vecinos y visitantes.

Para el Ayuntamiento, la implicación en cada acto es también una forma de acompañar a los maellanos en una de sus citas más importantes.

“Todos los concejales tienen la opción de formar parte de la comisión de fiestas. Aunque no es habitual que el alcalde forme parte de la comisión, a mí también me gusta participar. Además, como corporación, acudimos sin falta a todos los actos para estar con los maellanos”, explica emocionada Bondía.

Porque, para la alcaldesa, la verdadera clave del éxito de las fiestas está en quienes las hacen posibles: los propios vecinos. “A mí las fiestas de agosto me gustan porque la gente hace que te gusten”, asegura la alcaldesa.

Un carácter acogedor que es lo que más destaca ante quienes llegan de fuera. “La gente de Maella es muy simpática y muy abierta. Quienes vienen de fuera van a ser muy bien acogidos y siempre decimos que los que vienen una vez, vuelven”, señala.

Unas fiestas donde tienen cabida “desde los críos más pequeños, para los que hacemos carreras o juegos, hasta el señor más mayor, que puede disfrutar de la rondalla, el homenaje a nuestros mayores, la revista o un concierto”, explica Bondía.

Una combinación de tradición, participación y emoción que convierte a San Lorenzo en uno de los momentos en los que Maella muestra su forma de ser con más fuerza.

La alcaldesa de Maella frente al Ayuntamiento. Ayuntamiento de Maella.

A la hora de elegir los actos más especiales para ella, la alcaldesa no duda. “A mí lo que más me gusta es la ofrenda a la Virgen del Portal, porque nos vestimos con el traje típico aragonés, y los toros”, reconoce.

Aunque si hay un momento que tiene un significado especial para Bondía como alcaldesa es el inicio oficial de las fiestas. “Para mí es un momento muy emocionante subir al balcón y dar la bienvenida a todo el pueblo, dar el disparo de inicio de las fiestas, presentar al que va a ser el pregonero y ver a toda la gente en la calle”, explica.

Más allá de esos momentos, la alcaldesa anima a quienes visiten Maella a disfrutar también de los actos más tradicionales, como la procesión de San Lorenzo, el Toro de Fuego o la tradicional revista.

Aunque también pone especial énfasis en la carrera Gran Premio San Lorenzo, que celebra este año su XLII edición. Un evento deportivo que se ha colado en el corazón de las fiestas de Maella.

"Empezó como una carrera sencilla, como "carrera pedestre de galls", pero ahora ya está plenamente reconocida como prueba federada de Aragón", señala Bondía. Además, acuden muchos corredores de fuera de la localidad por la singularidad de que se corre un 10 de agosto a las 13.00 horas.

Así, Bondía concluye que las fiestas de Maella "son tan completas que puedes encontrar de todo”. Especialmente este año, que cuentan con más de 80 actos de todo tipo.

Una celebración que, más allá del programa, refleja la esencia de un municipio que durante esos días muestra con orgullo sus tradiciones y la hospitalidad de sus vecinos.