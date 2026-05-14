La oportunidad perfecta para emprendedores llega a GranCasa de la mano del programa 'Open Call'

El centro comercial GranCasa acogerá en Zaragoza el programa 'Open Call'.

Esta iniciativa, impulsada por Sonae Sierra, está dirigida a emprendedores y marcas emergentes del sector retail que busquen validar sus proyectos en un entorno comercial real.

Así, a través de este programa se seleccionarán tres proyectos que podrán desarrollar su actividad en distintos centros comerciales de España en una ubicación estratégica dentro de un entorno de alto tráfico y visibilidad.

Uno de ellos lo hará en GranCasa, donde dispondrá de un espacio comercial durante un mes para testar su modelo de negocio.

El objetivo de la iniciativa es apoyar el talento emprendedor y facilitar a proyectos emergentes la posibilidad de validar su propuesta de valor, ganar exposición y acelerar su desarrollo en condiciones reales de mercado.

Más del 11% de la población adulta en España interesada en emprender según el informe Global Entrepreneurship Monitor 2024-2025.

Campaña 'Open Call'. Cedida.

Con estos datos, podemos confirmar que el panorama emprendedor está más vivo que nunca, lo que hace fundamental que existan iniciativas que faciliten a los interesados sumergirse en el camino del emprendimiento.

En un contexto en el que la innovación y la adaptación al consumidor resultan clave para el crecimiento de nuevas marcas, 'Open Call' responde a esta necesidad creciente de contar con espacios donde futuros emprendedores puedan probar sus ideas antes de su consolidación.

De hecho, para seleccionar los proyectos se valorará la innovación y originalidad de la propuesta, así como el potencial comercial y la viabilidad.

“Queremos que GranCasa sea un escaparate para el talento emprendedor de Aragón, un espacio donde nuevas marcas puedan darse a conocer y conectar directamente con el público en un entorno real”, destaca Susana Betrán, directora de GranCasa.

Proyectos innovadores

La convocatoria está dirigida a propuestas creativas e innovadoras, con potencial comercial y alineadas con valores de sostenibilidad y transformación del retail.

Se valorará especialmente su viabilidad en entornos competitivos y de alta visibilidad.

El plazo de presentación de candidaturas permanecerá abierto hasta el 31 de mayo. El proyecto seleccionado se anunciará antes del 11 de junio.

Los proyectos ganadores podrán desarrollar su actividad en el espacio asignado entre julio y octubre de 2026.

Con esta iniciativa, GranCasa refuerza su compromiso con el emprendimiento y la innovación consolidándose como un espacio activo en el impulso al tejido empresarial emergente del territorio.