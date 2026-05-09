ESIC celebra dos décadas de talento, formación y liderazgo en Aragón de la mano de ESIC University

ESIC Aragón celebra este año el 20º aniversario de su Executive MBA, un programa que ha acompañado la transformación económica de la Comunidad desde comienzos de siglo y que hoy se ha consolidado como una de las principales vías de profesionalización directiva en el territorio.

Dos décadas después de su puesta en marcha, el EMBA reúne a cientos de antiguos alumnos que ocupan posiciones de responsabilidad en empresas tractoras, pymes, instituciones y organizaciones vinculadas al desarrollo regional. Más de 400 alumnos se han formado en este máster de referencia en Aragón en estas dos décadas de vida. La jornada de hoy contará con la asistencia de Susana Cabello Gil, directora académica del EMBA en ESIC.

Con motivo de esta conmemoración, la institución ha organizado un acto conmemorativo que reunirá a dos voces especialmente significativas para entender la evolución económica de Aragón y el papel que la formación ejecutiva ha desempeñado en ella.

Por un lado, intervendráJavier Martínez Suárez, exdirector general de Política Económica del Gobierno de Aragón, quien ofrecerá una mirada amplia sobre los cambios que ha experimentado la Comunidad en estos veinte años. Desde la consolidación de la logística y la internacionalización hasta la irrupción de la digitalización, la innovación y los nuevos modelos de competitividad. Su análisis situará la formación directiva como un elemento estructural en la capacidad de adaptación del tejido productivo aragonés.

El cierre correrá a cargo deBenito Tesier, presidente de CEOE Aragón y, al igual que Javier Martínez, exalumno de ESIC. Tesier aportará la perspectiva empresarial y la experiencia del propio alumnado, subrayando la necesidad de contar con líderes preparados para gestionar entornos complejos, globales y tecnológicamente disruptivos. Su intervención reivindicará el papel del directivo como agente de cambio y como pieza clave en la competitividad de las organizaciones aragonesas.

El aniversario del Executive MBA llega en un momento clave según Antonio Sangó, director de ESIC en Aragón; “la formación ejecutiva vuelve a situarse en el centro del debate sobre el futuro económico de Aragón. Este Master ha contribuido a retener talento, a profesionalizar la gestión en empresas familiares y a crear una red de alumnos que hoy funciona como un ecosistema de colaboración entre sectores. Además, el EMBA ha demostrado una notable capacidad de adaptación, incorporando en cada etapa los retos emergentes: desde la crisis financiera hasta la pandemia, pasando por la digitalización y la actual irrupción de la inteligencia artificial en la gestión empresarial”.

El programa diseñado por ESIC concluirá con una cata con maridaje protagonizada por la DO Campo de Borja que dará paso a un tiempo de networking entre los presentes.

Con esta celebración, ESIC reafirma su compromiso con el desarrollo económico de la Comunidad y con la formación de líderes capaces de impulsar la competitividad del territorio. Sangó subraya que “el aniversario no es solo una mirada al pasado, sino una oportunidad para proyectar la nueva etapa del liderazgo aragonés, basada en la innovación, la sostenibilidad, la visión estratégica y la capacidad de anticipar los desafíos que vienen”.