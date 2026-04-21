Embou reivindica la cercanía y la honestidad con una campaña para el Día de Aragón: “Más que una red, una comunidad”

Con motivo del Día de Aragón, la compañía Embou ha presentado su nueva campaña bajo el lema “Más que una red, una comunidad”.

Esta iniciativa reivindica el valor humano de la tecnología y refuerza su compromiso con la cercanía, la honestidad y el cuidado de sus clientes.

La campaña parte de una idea clara. En un contexto en el que nunca ha habido tantas infraestructuras de comunicación, estar conectados no siempre significa estar acompañados.

Así, la campaña nace como una reflexión sobre la paradoja de vivir hiperconectados y, sin embargo, cada vez más solos, recordando que ningún cable sustituye una conversación cercana.

La iniciativa pone el foco en una realidad compartida por muchos usuarios: un sector de las telecomunicaciones cada vez más impersonal.

Frente a ese modelo, Embou reivindica otra forma de hacer las cosas, basada en la transparencia, el trato directo y la cercanía propia de quien forma parte del territorio.

“El verdadero valor no está en los megas, sino en lo que permiten: una videollamada con un abuelo o el mensaje de ‘ya he llegado a casa’. Eso es lo que mantiene vivo el latido de nuestros pueblos y ciudades”, señalan desde la compañía.

Identidad aragonesa

Además, esta campaña consolida el posicionamiento de Embou como empresa profundamente vinculada a Aragón y a su gente.

La campaña subraya que el verdadero diferencial está en cómo se acompaña a los clientes: sin engaños, sin sorpresas en la factura y con personas reales al otro lado de la línea. “No queremos tratar a nuestros clientes como usuarios, sino como vecinos”, explican.

Así, la campaña conecta directamente con la identidad aragonesa. Bajo esta premisa, Embou recuerda que Aragón no se explica, se siente, y que su futuro digital debe construirse desde la verdad, el respeto y el apoyo mutuo.

Con esta acción, la compañía reafirma su compromiso con el desarrollo del territorio, apostando por una tecnología que no sustituye a las personas, sino que las acompaña y las une.

Otro de los elementos diferenciales de la campaña es su identidad sonora, construida a partir de una composición original firmada por la artista aragonesa Mar Giménez.

“Necesitábamos una voz que entendiera Aragón desde dentro, que lo sintiera como lo sentimos nosotros: con raíces y con futuro”, explican desde el equipo creativo.

En el proceso de creación, Mar Giménez ha trabajado desde Los Ángeles, combinando instrumentos de raíz y tratamiento contemporáneo del sonido para lograr ese equilibrio entre tradición y modernidad.

"He grabado bandurria, guitarras, dulzaina, chiflo, albogue, castañuelas, palos danzantes… Un montón de cosas que nos van a llevar a ese sonido más de tradición. Sumándole un diseño de sonido y un tratamiento moderno”, explica la artista.

Para llevar ese mensaje a algo tangible, la compañía activará una experiencia exclusiva para clientes: el sorteo de un menú Alta Montaña para dos personas en el restaurante Ansils (uno de los aragoneses con Estrella Michelin), como parte de las acciones vinculadas al lanzamiento de la campaña.

Con esta campaña, Embou consigue reforzar su posicionamiento. No solo como operadora, sino como una marca que aspira a construir comunidad.